England-Star weiter beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Eberechi Eze soll unter anderem das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Eberechi Eze von Crystal Palace kursieren schon seit einigen Wochen. Der türkische Transfer-Journalist Ekrem Konur entfacht die Spekulationen nun erneut. Den Münchnern droht im Poker um den englischen Nationalspieler demnach allerdings enorme Konkurrenz.

Der FC Bayern soll weiterhin ein Auge auf Ebrechi Eze von Crystal Palace geworfen haben. Das will Transferinsider Ekrem Konur erfahren haben. Demnach buhlen neben dem deutschen Fußball-Rekordmeister allerdings auch gleich vier Klubs aus der englischen Premier League um den 26-Jährigen.

Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und der FC Liverpool sollen die Entwicklungen um Eze genau beobachten.

Eine mögliche Ablöse schüttelt Konur ebenfalls aus dem Ärmel: Rund 65 bis 80 Millionen Euro würde der Deal einen möglichen Abnehmer demnach kosten. Eine Summe, bei der man zumindest in der bayerischen Landeshauptstadt Vorsicht walten lassen dürfte.

Dass sich Eze auf dem Radar des FC Bayern befinden soll, geistert schon länger durch die Medien, zuletzt befeuerten die englischen Zeitungen "Daily Mail" und "Mirror" die Gerüchte.

FC Bayern machte schon sehr gute Erfahrungen mit einem Palace-Star

Demnach soll im Sommer eine Ausstiegsklausel Gültigkeit erlangen, die einen vorzeitigen Ausstieg aus dem bis Ende Juni 2027 datierten Vertrag des gebürtigen Londoners ermöglichen soll. Die Höhe kolportierter Klausel soll den Zeitungen zufolge allerdings bei etwa 70 Millionen Euro liegen und damit ebenfalls stattlich ausfallen.

Angeheizt werden die Spekulationen jedoch vom Umstand, dass Eze zwischen 2021 und 2024 in 60 Spielen bei Palace Seite an Seite mit Michael Olise zauberte. Letzterer wechselte im Sommer für mehr als 50 Millionen Euro 2024 an die Isar, wo er auf Anhieb zu den prägenden Gesichtern beim Gewinn der deutschen Meisterschaft (12 Tore/18 Vorlagen) zählte.