Neues Trikot des FC Bayern erntet Spott und Häme

Das neue Heim-Trikot von Joshua Kimmich und Co. wurde enthüllt

Der FC Bayern hat am Dienstag sein neues Heim-Trikot für die anstehende Spielzeit veröffentlicht. In den Sozialen Medien fiel die Reaktion der User allerdings eher wenig begeistert aus.

"In Rot und Weiß schreibt der FC Bayern seine Geschichte: In einem Design, das Tradition und Heimatbewusstsein vereint, erstrahlt das neue gemeinsam mit Partner adidas entwickelte Home-Trikot in den klassischen Vereinsfarben Rot und Weiß – mit einem besonderen Detail, das die Verbundenheit zur Stadt München unterstreicht: einem stilisierten 'M', das als prominentes Designelement auf der Vorderseite eingearbeitet ist. Denn Heimat wird bei Bayern großgeschrieben", mit diesen Worten bewirbt der FC Bayern auf "fcbayern.com" sein neues Heim-Jersey.

Gerade das gepriesene "stilisierte 'M'" dürfte es allerdings sein, dass nicht überall Zuspruch erntet. Das "M" wird auf der Brust des Dresses angedeutet, indem am Halsbereich und am Saum weiße Aussparungen getätigt wurden. Diese treffen offenbar nicht wirklich den Geschmack der Masse. Das lassen vor allem die Kommentare auf Instagram erahnen.

Dort wird das Trikot mit einer Cola-Dose vergleichen, "das schlimmste Trikot aller Zeiten", urteilt ein Nutzer. "Das Design verletzt die Menschenwürde" oder "Wir machen uns vor der ganzen Welt zum Witz", lauten zudem einige der heftigsten Kommentare.

FC Bayern hat Müller-Schmankerl parat

Der FC Bayern schätzt die Lage naturgemäß anders ein: Das Trikot symbolisiere "sportliche Stärke" und "Stolz auf die Herkunft". Und weiter: "Die kraftvolle Rot-Weiß-Kombination steht dabei für Leidenschaft, Dynamik und die Erfolgsgeschichte des deutschen Rekordmeisters."

Ein besonderes Highlight hält die offizielle Mitteilung auch noch parat: Wie schon beim neuen Auswärtstrikot wird es einen "exklusiven Special Flock für Thomas Müller" geben. Die Klub-Legende verlässt die Bayern zum 01. Juli.

Das erste Mal tritt der Bundesligist am 15. Juni während der Klub-WM gegen Auckland City im neuen Dress auf.