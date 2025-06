Bericht: 1. FC Köln droht Tauziehen um Aufstiegsheld

IMAGO/Maximilian Koch

Damion Downs (m.) ist beim 1. FC Köln zum Leistungsträger gereift

Damion Downs gelang beim 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison der große Durchbruch. Der Torjäger ist vertraglich nur noch bis zum Sommer 2026 an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Auf dem Transfermarkt besteht wohl Interesse an seiner Person.

Wie "Bild" berichtet, würden Damion Downs vom 1. FC Köln "auch lukrative Angebote anderer Klubs" vorliegen.

Interesse soll demzufolge ebenfalls im Ausland bestehen. Italien wird in diesem Zusammenhang aufgeführt. Konkrete Vereinsnamen werden hingegen nicht genannt.

Fakt ist: Der 1. FC Köln würde Downs gerne in den eigenen Reihen halten. "Wir haben Damion ein Rundumpaket angeboten, sowohl mit sportlicher als auch finanzieller Perspektive, das es bei einem Spieler in diesem Alter beim FC lange nicht mehr gab. Ich hoffe, dass Damion das Angebot annimmt und seinen Vertrag verlängert", verriet Sportdirektor Thomas Kessler gegenüber "Bild".

1. FC Köln sucht offenbar weiteren Torjäger

Laut der Boulevardzeitung schaut sich der Bundesliga-Aufsteiger auf dem Transfermarkt momentan noch nach einem weiteren Angreifer um. Der "Express" will davon ebenfalls erfahren haben. Der 1. FC Köln hat in diesem Sommer bereits Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet.

Downs hatte mit zehn Treffern in der 2. Bundesliga großen Anteil am direkten Wiederaufstieg der Rheinländer. Der 20-Jährige war zusammen mit Tim Lemperle (inzwischen bei der TSG Hoffenheim) der Top-Torjäger des Traditionsklubs. Der Lohn: Downs weilt derzeit bei der US-Nationalmannschaft.

1. FC Köln: Downs soll "erhebliche Gehaltserhöhung" winken

Der 1. FC Köln soll Downs einen langfristigen Vertrag sowie "eine erhebliche Gehaltserhöhung" bieten, schreibt "Bild".

Doch noch hat sich der Mittelstürmer bezüglich seiner sportlichen Zukunft nicht entschieden. Der Effzeh muss sich in der Personalie somit vorerst weiter in Geduld üben.