Skepsis wegen Tah-Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Jonathan Tah (l.) hat sich dem FC Bayern angeschlossen

Die Verpflichtung von Bayer Leverkusens ehemaligem Abwehrchef Jonathan Tah sorgt rund um den FC Bayern nicht nur für Begeisterungsstürme.

Chefkritiker Dietmar Hamann verwies in seiner "Sky"-Kolumne zwar auf Jonathan Tahs überschaubare Leistungen im Final Four der Nations League für die DFB-Auswahl, betonte aber, es sei "nicht fair" den 29-Jährigen alleine daran zu messen. "Denn zur Wahrheit gehört auch, dass die gesamte deutsche Mannschaft in der Endrunde in allen Mannschaftsteilen unterlegen und zum Teil auch überfordert war", erklärte Hamann.

Es müsse sich ihm zufolge aber dennoch noch zeigen, ob der DFB-Star dem FC Bayern "wirklich weiterhelfen" könne.

"Schließlich hat Tah in Leverkusen hinter einem der besten Bundesligaspieler der vergangenen zwei Jahre gespielt - nämlich hinter Granit Xhaka. Der Schweizer hat mit Exequiel Palacios oder Robert Andrich ein defensiv sehr stabiles Mittelfeld-Duo gebildet, von dem Tah profitiert hat", analysierte Hamann.

FC Bayern: Hamann "skeptisch" bei Jonathan Tah

Die Zentrale des FC Bayern habe eine solche Stabilität zuletzt jedoch nicht ausgestrahlt, erklärte der Ex-Nationalspieler. "Deswegen wird es spannend zu sehen sein, ob Tah wirklich der neue Abwehrchef an der Isar wird. Stand jetzt bleibe ich skeptisch, ob er wirklich die bayerischen Defensivprobleme der letzten Jahre lösen kann."

Tahs Vertrag bei Bayer Leverkusen wäre zum 30. Juni ausgelaufen. Um ihn schon mit zur Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) zu nehmen, zahlten die Münchner angeblich eine Ablösesumme in Höhe von bis zu vier Millionen Euro an die Werkself. Zudem soll Tah für seinen Wechsel an die Säbener Straße ein Handgeld im zweistelligen Millionenbereich kassiert haben.

Sein Vertrag beim FC Bayern ist bis 2029 datiert und soll ihm ein Jahresgehalt von geschätzten 15 Millionen Euro einbringen.