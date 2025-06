60-Mio.-Mann zum Medizincheck in London

IMAGO/Maciej Rogowski

Martin Zubimendi steht vor einem Wechsel zum FC Arsenal

Dem englischen Vizemeister FC Arsenal ist offenbar ein echter Transfer-Coup gelungen. Ein amtierender Europameisters ist am Wochenende nach London geflogen, um bei den Gunners den Medizincheck zu absolvieren und schon kurz danach einen Vertrag zu unterschreiben.

Der FC Arsenal steht unmittelbar vor der Verpflichtung des spanischen Europameisters Martin Zubimendi von Real Sociedad. Laut "The Athletic"-Angaben absolviert der Mittelfeldspieler an diesem Wochenende zunächst den Medizincheck und wird anschließend einen Vertrag bei den Gunners unterschreiben.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte "The Athletic" berichtet, dass die Verantwortlichen des FC Arsenal fest davon ausgehen würden, sich die Dienste Zubimendis gesichert zu haben. Die Nordlondoner betrachten den Vertrag als unterschrieben und den Deal als abgewickelt, hieß es damals.

Als Ablöse werden für Zubimendi 60 Millionen Euro fällig. Dank Ausstiegsklausel mussten die Engländer hier nicht lange verhandeln. Gleichwohl war eine Menge Überzeugungsarbeit notwendig, schließlich soll der 26-Jährige auch auf der Wunschliste von Real Madrid gestanden haben.

Auch Real Madrid wollte den Europameister

Während "The Athletic" berichtet, das königliche Interesse am Spieler sei zwar vorhanden, aber nicht so stark gewesen, dass ein Angebot abgegeben wurde, berichteten spanische Medien von einer Real-Offerte, die schon in der Schublade gelegen haben soll.

Mit der Verpflichtung von Zubimendi ist ein erster wichtiger Teil von Arsenals Transferplan abgehakt. Allerdings bastelt der Premier-League-Klub längst auch schon an anderen Deals. Auf der Wunschliste steht unter anderem ein neuer Flügelstürmer.

Mit Leroy Sané gab es in den zurückliegenden Wochen bereits Gespräche, der Nationalspieler sagte den Londonern jedoch ab und entschied sich stattdessen für einen Wechsel zu Galatasaray Istanbul.