Transfer-Coup? Erik ten Hag findet "perfekten Wirtz-Ersatz"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Justin Deronde

Haben Erik ten Hag und Bayer Leverkusen einen Nachfolger für Florian Wirtz gefunden?

Spektakuläres Gerücht um Bayer Leverkusen! Angeblich hat der Bundesligist den idealen Nachfolger für Florian Wirtz gefunden, der in diesem Sommer zum FC Liverpool wechseln wird. Neu-Trainer Erik ten Hag soll die treibende Kraft hinter dem Deal sein.

Tritt ein großer Name bei Bayer Leverkusen in die Fußstapfen von Florian Wirtz? Möglich, berichtet die "Sun" am Dienstag, die behauptet, dass der Bundesligist an einer Verpflichtung von ManCity-Star Jack Grealish interessiert ist.

Neu-Trainer Erik ten Hag ist dem Bericht zufolge auf die Bayer-Verantwortlichen zugegangen und hat den Engländer als "perfekten Ersatz" für Wirtz angepriesen. Kostenpunkt laut "Sun": knapp 50 Millionen Euro.

Bayer Leverkusen hat große Konkurrenz

Gut für Leverkusen: Grealish ist im Sommer auf jeden Fall auf dem Markt. Seine Aktien bei Manchester City befinden sich schon seit zwei Jahren im Sturzflug. Längst ist der Außenstürmer nur noch Edelreservist. Dass Pep Guardiola und Co. ihn gerne loswerden würden, gilt als offenes Geheimnis.

Schlecht für Bayer: Im Rennen um den Spieler befinden sich noch zahlreiche andere Vereine. Laut "Sun"-Angaben zeigen unter anderem Tottenham, Newcastle und Aston Villa Interesse. Auch Italiens Meister SSC Neapel soll die Fühler ausgestreckt haben. Vielleicht ein Pluspunkt für die Werkself: Die englische Zeitung schreibt, dass sich Grealish einen Wechsel ins Ausland durchaus vorstellen kann und von dieser Idee angetan ist.

Grealish braucht Neustart, Bayer einen Wirtz-Ersatz

Unbestritten ist, dass der 29-Jährige einen Neustart seiner Karriere braucht. In der vergangenen Saison absolvierte Grealish für ManCity zwar 32 Pflichtspiele, stand allerdings nur 16 Mal in der Startelf und spielte nur acht Mal durch. Seine Ausbeute: magere drei Tore.

Ebenso offensichtlich ist, dass Bayer Leverkusen dringend einen Nachfolger für Florian Wirtz braucht. Der Ausnahmekönner steht kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool und wird die Kasse des Bundesligisten kräftig füllen. Im Gespräch ist aktuell eine Ablöse in Höhe von 140 Millionen Euro. Eine Summe, die Leverkusen zum Teil sicher direkt wieder reinvestieren würde - womöglich sogar in Jack Grealish.