Schlechte Transfer-Nachrichten für Vincent Kompany

IMAGO/Christian Schroedter

Kompany wünscht sich angeblich einen seiner Ex-Spieler beim FC Bayern

Bayern-Trainer Vincent Kompany würde angeblich gerne einen seiner früheren Spieler nach München locken. Die Ablöse könnte sich jedoch als unüberwindbare Hürde erweisen.

Vor rund einer Woche berichtete die "L'Équipe", Vincent Kompany und der FC Bayern hätten ein Auge auf Burnleys jungen Abwehrchef Maxime Estève geworfen. Einen Spieler, den der Münchner Trainer noch aus gemeinsamen Zeiten beim englischen Klub kennt.

Das englische Portal "Football Insider" will von einer klubnahen Quelle nun erfahren haben, wie hoch die Ablöse ist, die Burnley für den 23-jährigen Innenverteidiger aufruft. Demnach verlangen die "Clarets" satte 50 Millionen Pfund (knapp 60 Millionen Euro) für den Franzosen. Eine Summe, die den deutschen Rekordmeister abschrecken dürfte.

Burnley will Bayern-Flirt nicht abgeben

Weil Estèves Vertrag beim Premier-League-Aufsteiger noch bis zum Sommer 2029 läuft, hat der englische Klub das Heft des Handelns in der Hand. Beim FC Burnley betrachten sie den Spieler als elementaren Baustein für das Unternehmen Klassenerhalt. Ziehen lassen würden sie ihn demnach nur im Gegenzug für die besagte Mega-Ablöse.

Estève schrieb in der vergangenen Saison mit Burnley große Schlagzeilen. Zum einen schaffte man die Rückkehr in die Premier League. Zum anderen stellte Burnley dabei die mit großem Abstand beste Abwehr der Liga. In 46 Spielen kassierte das Team nur 16 Gegentore - auch dank Estève, der in allen Partien von Beginn an auf dem Platz stand. Auch im Frühjahr 2024 war der Franzose schon Stammkraft, damals noch unter Kompany.

Unklar ist, ob sich der Spieler überhaupt einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen könnte. Estève erklärte erst vor wenigen Wochen in einem Interview, dass es sein großer Traum sei, bei einem der großen Premier-League-Klubs zu spielen. "Mein Wunsch ist es, für einen Top-Sechs-Verein in England zu spielen. Es gibt da keinen bestimmten Verein, aber mein Traum ist es, dort zu landen", sagte der 23-Jährige gegenüber "FootMercato".