Hier läuft FC Bayern vs. Auckland live im Free-TV und Stream

Thomas Müller (l.) und Harry Kane treten bei der Klub-WM an

Am Sonntag, 15. Juni 2025, geht es bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA auch für den FC Bayern so richtig los. Der Deutsche Fußball-Meister trifft in seinem ersten Spiel in der Gruppe C auf den Auckland City FC aus Neuseeland. Anstoß ist am Sonntagabend deutscher Zeit um 18:00 Uhr. Wo wird die Partie FC Bayern gegen Auckland City FC live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Es ist für beide Kontrahenten die erste Partie bei der neu aufgezogenen Klub-WM, die in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten ausgetragen wird. Im TQL Stadium in Cincinnati, Ohio tritt dabei der deutsche gegen den neuseeländischen Rekordmeister an.

Der FC Bayern gilt in diesem Duell als haushoher Favorit. Der geschätzte Marktwert von etwas mehr als fünf Millionen Euro kommt etwa dem eines durchschnittlichen deutschen Drittligisten gleich. Insofern wäre alles andere als ein deutlicher Auftaktsieg der Münchner eine faustdicke Überraschung.

Hier läuft FC Bayern vs. Auckland City FC live im Free-TV und Stream

Das erste Gruppenspiel bei der Klub-WM des FC Bayern wird live auf der Streaming-Plattform DAZN gezeigt. Die Übertragung aus Cincinnati beginnt um 17:30 Uhr.

gezeigt. Die Übertragung aus Cincinnati beginnt um 17:30 Uhr. Laura Wontorra führt durch das Programm, ihr steht Michael Ballack als Experte zur Verfügung. Kommentieren wird Marco Hagemann.

Außerdem wird die Begegnung der Bayern gegen Auckland City auch live im Free-TV in Sat.1 gezeigt. Die Berichterstattung beginnt auch hier um 17:30 Uhr.

gezeigt. Die Berichterstattung beginnt auch hier um 17:30 Uhr. Andrea Kaiser moderiert die Vorberichterstattung, kommentiert wird die Partie dann von Franz Büchner.

Online ist das Spiel außerdem auch kostenlos bei ran.de sowie auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform JOYN zu sehen.

sowie auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform zu sehen. sport.de bietet zur der Partie wie gewohnt einen ausführlichen Live-Ticker an.

In der Gruppe C der Klub-Weltmeisterschaft stehen für den FC Bayern anschließend noch zwei weitere Spiele an. Am 21. Juni (03:00 Uhr) geht es gegen die Boca Juniors, ehe es am 26. Juni (21:00 Uhr) zum Duell mit Portugals Renommierklub Benfica kommen wird.

