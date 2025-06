HSV dicht vor zweitem Sommer-Neuzugang

IMAGO/Jan Huebner

Stefan Kuntz und Co. arbeiten am HSV-Kader

Nach sieben quälend langen Jahren ist der Hamburger SV zurück in der 1. Bundesliga. Für die steigenden Anforderungen in Deutschlands Eliteklasse wollen und müssen sich die Rothosen auch mit Neuzugängen rüsten. In Nicolai Remberg wurde eine erste Verstärkung bereits präsentiert, die zweite soll in Kürze folgen.

Merlin Polzin darf sich freuen: Der HSV-Trainer bekommt offenbar seinen Wunschverteidiger. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird sich Jordan Torunarigha dem Bundesliga-Aufsteiger ablösefrei anschließen.

Wie "Bild" erfahren haben will, ist der obligatorische Medizincheck für Mittwoch geplant, im Anschluss soll der 27-Jährige in Hamburg unterschreiben.

Da Torunarighas Arbeitspapier beim belgischen Erstligisten KAA Gent ausgelaufen ist, wird lediglich ein Handgeld für den Spieler fällig. Auch Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln sollen um den Abwehrmann geworben haben.

In Deutschland ist Torunarigha kein Unbekannter: Der nigerianische Nationalspieler, der in Chemnitz geboren wurde und bis zur U21 für den DFB auflief, wurde bei Hertha BSC ausgebildet und schaffte dort den Durchbruch als Profi.

Immerhin 73 Mal trug er das Trikot der Alten Dame in der Bundesliga, erzielte dabei fünf Tore. Anfang 2022 verschlug es den Defensivspezialisten schließlich nach Gent, wo er zur Stammkraft avancierte.

Kuntz und Costa werben erfolgreich für den HSV

Spannende Randnotiz: HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa sollen entscheidend auf Torunarigha eingewirkt und ihn so von einem Engagement bei den Rothosen überzeugt haben.

In nahezu allen Mannschaftsteilen wollen die Hamburger frische Kräfte dazuholen, um sich in der Bundesliga behaupten zu können. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass Torunarigha ablösefrei zu haben ist und das Transferbudget nicht allzu sehr belastet.

Die Innenverteidigung gilt als eine der größten Kader-Baustellen beim HSV. Kuntz ließ bereits durchblicken, unter anderem auf dieser Position noch auf der Suche zu sein. Augenscheinlich mit Erfolg.