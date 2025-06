Ex-Klopp-Assistent wechselt zu Manchester City

AFP/SID/GLYN KIRK

Einst ein Team: Klopp (l.) und Lijnders

Pep Guardiola bekommt nach einer titellosen Saison Unterstützung aus dem Lager seines langjährigen Rivalen Jürgen Klopp.

Der englische Spitzenklub Manchester City bestätigte am Montag die Verpflichtung zweier ehemaliger Trainer aus dem Stab des FC Liverpool, einer davon, Pepijn Lijnders, stand Klopp auch als Assistent zur Seite.

Gemeinsam mit seinem deutschen Chef hatte der Niederländer Liverpool nach der Saison 2023/24 verlassen und war als Cheftrainer zu Red Bull Salzburg gewechselt. Dort wurde der 42-Jährige im vergangenen Dezember entlassen.

Neben Lijnders stößt auch James French als Spezialist für die Standards zum Trainerteam des Spaniers Guardiola. French war 13 Jahre lang in Liverpool angestellt gewesen.

ManCity auf Einkaufstour

City verlor den Titel in der vergangenen Saison an Liverpool, das im ersten Jahr nach Klopp unter dessen Nachfolger Arne Slot in der Premier League nicht zu stoppen war.

In der kommenden Saison setzt Guardiola zum Gegenangriff an - inklusive neuer, teurer Stars: Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton Wanderers) ist als neuer Linksverteidiger bereits bestätigt, Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders (AC Mailand) und Spielmacher Rayan Cherki (Olympique Lyon) sollen bald kommen.

Um den ersten Pokal geht es für Manchester City schon ab dem 14. Juni bei der Klub-WM in den USA. Dort trifft die Mannschaft von Guardiola in der Vorrunde auf den marokkanischen Verein Wydad AC, Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.