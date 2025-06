Medien: Topklub will Rekord-Keeper des SC Freiburg

IMAGO/Arne Amberg

Verlässt Noah Atubolu den SC Freiburg

Noah Atubolu hat sich im Tor des SC Freiburg zu einem Bundesliga-Keeper von Spitzenformat gemausert. Mitte März stellte der 23-Jährige sogar einen neuen Klub-Rekord auf, als er 576 Minuten ohne Gegentor blieb. Ein Umstand, der angeblich auch die nationale und internationale Konkurrenz auf den Plan gerufen hat.

Glaubt man dem italienischen Portal "calciomercato.com", dann hat die AC Mailand aus der italienischen Serie A Noah Atubolu vom SC Freiburg im Visier.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler soll als Option für die Nachfolge von Mike Maignan in Betracht gezogen werden. Der französische Nationalspieler wird seit Monaten mit einem Abschied von den Rossoneri in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zum FC Chelsea soll dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zufolge zwar gescheitert sein, da Maignans Vertrag allerdings im Sommer 2026 ausläuft, ist längst nicht in Stein gemeißelt, dass der 29-Jährige noch eine lange Zukunft in Mailand hat.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf soll man in der Modestadt schon einmal den Torhüter-Markt sondieren und einige Keeper in Betracht ziehen - darunter angeblich Atubolu.

Auch Bayer Leverkusen soll an Noah Atubolu interessiert sein

Sogar ein Treffen mit den Agenten des Schlussmanns soll "calciomercato.com" bereits stattgefunden haben.

Ausschlaggebend könnte am Ende allerdings die anstehende U21-Europameisterschaft (ab 11. Juni) sein. Milan werde den Kapitän der deutschen Auswahl während des Turniers beobachten, so der Bericht. Erste Rückmeldungen sollen schon sehr positiv ausfallen.

Allerdings soll Milan mit seinem Interesse nicht alleine dastehen: Auch Klubs aus der englischen Premier League sollen "konkretes Interesse" haben. Genannt wird allerdings nur West Ham United, zudem soll Freiburgs Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen ein Auge auf Atubolu geworfen haben.