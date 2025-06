Werner vor Leipzig-Wechsel - Werder winkt Millionen-Regen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ole Werner heuert wohl in Kürze bei RB Leipzig an

Nach seinem Aus bei Werder Bremen scheint Ole Werner schnell einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben: Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig will den 37-Jährigen als neuen Trainer haben und verhandelt übereinstimmenden Medienberichten zufolge derzeit mit dem SVW über eine Ablöse.

Am Montag sickerte durch, dass RB Leipzig seinen Wunschkandidaten für den Trainerposten nicht bekommen wird. Der Däne Jacob Neestrup wird auch in der kommenden Saison den FC Kopenhagen coachen, weshalb alle Anfragen vom Verein abgelehnt wurden.

Neuer Top-Favorit auf den Job bei den Sachsen wurde in der Folge Ole Werner. Wie der "kicker" enthüllte, gab es in den vergangenen Tagen bereits einen intensiven Austausch mit dem Übungsleiter.

Diese Gespräche werden jetzt offenbar intensiviert: Laut "Deichstube" pokern RB Leipzig und Werder Bremen derzeit über die Ablöse für Werner, der an der Weser dreieinhalb erfolgreiche Jahre hatte, sich zuletzt aber gegen eine Verlängerung entschied und daher gehen musste.

Da das Arbeitspapier des Trainers in Bremen noch bis zum 30. Juni 2026 gültig ist und bislang nicht aufgelöst wurde, wird eine Ablöse fällig. Eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel für fünf Millionen Euro ermöglicht hätte, ist dem Vernehmen nach am 31. Mai ausgelaufen.

Nach Informationen der "Deichstube" gibt es jedoch auch für die Zeit nach Ablauf der Klausel eine "festgeschriebene Summe, die deutlich oberhalb der Fünf-Millionen-Euro-Grenze liegt". Ein warmer Geldregen für die chronisch klammen Hanseaten.

Verankerte Ablöse bleibt für Werder Bremen wohl Wunschdenken

Problem: Weil allgemein bekannt ist, dass Werner bei Werder Geschichte ist, dürften Interessenten wie RB kaum bereit sein, den kompletten Betrag zu zahlen. Gut möglich, dass man sich letztlich in der Mitte trifft.

Der SVW hat in Horst Steffen längst einen Nachfolger für Werner gefunden. Nach seiner überaus erfolgreichen Zeit bei der SV Elversberg unterschrieb der erfahrene Coach an der Weser, wo er künftig einige Dinge ändern will - unter anderem das Spielsystem.