Bellingham musste "sehr lange" über BVB-Wechsel grübeln

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jobe Bellingham tritt beim BVB in die Fußstapfen von seinem älteren Bruder Jude

Jobe Bellingham tut es seinem älteren Bruder Jude gleich und wechselt zu Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler erklärte nun, dass BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen großen Einfluss auf seine Transfer-Entscheidung hatte. Zunächst musste offenbar reichlich Überzeugungsarbeit geleistet werden, um den 19-Jährigen von dem Wechsel zu überzeugen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke war laut Aussage von Jobe Bellingham das Zünglein an der Waage, um sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund zu entscheiden.

"Ausschlaggebend war wahrscheinlich das Gespräch mit Herrn Watzke", verriet der Neuzugang in einem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Interview mit Klub-Medien: "Er hat mich letztendlich davon überzeugt, bei Borussia Dortmund zu unterschreiben." Auch der Austausch mit Trainer Niko Kovac sei wichtig gewesen. Watzke war vor dem Deal eigens nach England gereist, um den jüngeren Bellingham-Bruder von einem Wechsel zu überzeugen.

Der Mittelfeldspieler unterzeichnete bei der Borussia einen Fünfjahresvertrag, laut Medienberichten zahlt der BVB zwischen 30,5 und 33 Millionen zuzüglich Boni an Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland.

Dass er denselben Weg wie sein älterer Bruder Jude Bellingham einschlägt, war für Jobe allerdings keineswegs lange im Vorfeld klar. "Um ehrlich zu sein, musste ich sehr lange darüber nachdenken", offenbarte der Neuzugang, der schon bei der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) zu seinem Debüt kommen dürfte: "Nicht wegen irgendetwas, das mit dem Verein zu tun hat, sondern wegen meiner Geschichte, meiner persönlichen Reise mit Sunderland."

Mit Sunderland gelang Bellingham über die Playoffs der Aufstieg ins englische Oberhaus. In der vergangenen zwei Jahren war er dort zum unumstrittenen Stammspieler im Mittelfeld gereift, kam so auf 90 Pflichtspiele für Sunderland.

"Ich habe lange abgewogen und ich weiß, dass die Fans etwas besorgt waren, aber ich habe lange und intensiv darüber nachgedacht. Deshalb bin ich mir sicher, dass es die richtige Entscheidung ist", führte der Rechtsfuß aus.

Emotionale Botschaft an Sunderland-Fans

Zeitgleich mit der offiziellen Bestätigung des Transfers hatte sich Jobe Bellingham via Instagram in einer emotionalen Botschaft an die Fans des AFC Sunderland gerichtet.

"Eure Unterstützung hat mich bei so vielen Gelegenheiten völlig umgehauen, besonders in Zeiten der Widrigkeiten, die wir gemeinsam durchstanden haben", schrieb der 19-Jährige. Er stehe "in ewiger Schuld" bei den Anhängern der Black Cats.

Bellingham bedankte sich zudem bei den Mitarbeitern und Mitspielern für die gemeinsame Zeit. 2023 war er von Birmingham City nach Sunderland gewechselt.