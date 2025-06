Bittere Personal-Nachricht beim BVB

IMAGO/Maximilian Koch

Fehlt dem BVB in den USA: Emre Can

BVB-Cheftrainer Niko Kovac muss bei der bevorstehenden Klub-WM auf seinen Kapitän Emre Can verzichten. Das gab Borussia Dortmund am Dienstagnachmittag bekannt.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bestreitet die Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) ohne seinen Kapitän Emre Can. Die Adduktorenprobleme des 31-Jährigen seien "noch nicht komplett abgeklungen", heißt es in einer Mitteilung des BVB.

Da Can aufgrund der Verletzung nicht zum Einsatz kommen würde, tritt der Führungsspieler die Reise gar nicht erst mit an. Er soll seine Reha in Dortmund absolvieren, "sodass er sofort, wenn es in die Vorbereitung zur Bundesliga geht, dabei ist", wie Cheftrainer Niko Kovac sagte.

Am Freitag begibt sich der BVB-Tross auf den Weg nach New York. Am 17. Juni bestreitet der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Saison sein erstes von drei Gruppenspielen gegen Fluminense aus Rio de Janeiro.

Emre Can, in der Saison 2024/25 endgültig vom Sechser zum Innenverteidiger umfunktioniert, hatte bereits Mitte April wegen Adduktorenbeschwerden das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona (3:1) verpasst. Im Saisonendspurt war er daraufhin überwiegend nur noch zu Kurzeinsätzen gekommen.

Auch Özcan fehlt dem BVB in den USA

Neben Emre Can fehlt auch der defensive Mittelfeldspieler Salih Özcan, wie die Borussia mitteilte. Der türkische Nationalspieler hatte sich im Zuge der Länderspiele eine Außenbandverletzung zugezogen. Wie lange Özcan dadurch ausfällt, gab der BVB nicht näher an.

Um eine zusätzliche Abwehr-Option zu haben, hatte Borussia Dortmund kürzlich bekannt gegeben, dass man die Leihe mit Innenverteidiger Soumaila Coulibaly vorzeitig beendet. Eigentlich war Coulibaly noch bis zum Ende dieses Monats an den französischen Klub Stade Brest verliehen.

Nun absolviert der 21-Jährige beim Bundesligisten ein Aufbautraining. Er war seit März wegen Adduktorenproblemen ausgefallen. Sollte er rechtzeitig fit werden, könnte er für den BVB bei der Klub-WM in den USA zum Einsatz kommen.

Für Salih Özcan wird indes Neuzugang Jobe Bellingham im Kader stehen. Die Borussia hatte die Verpflichtung des Engländers am Dienstagnachmittag offiziell bestätigt.