Medien: BVB lehnt auch zweites Gittens-Angebot ab

IMAGO/Madeleine Fantini

Verlässt Jamie Gittens den BVB im Sommer?

Jamie Gittens zählt Medienberichten zufolge im Kader von Borussia Dortmund zu jenen Spielern, die im Sommer womöglich wechseln. Doch die BVB-Bosse feilschen offenbar noch über die Höhe der möglichen Ablösesumme. Ein zweites Angebot soll nun abgelehnt worden sein.

Der BVB ist laut "Sky" auch mit einer zweiten Millionen-Offerte des FC Chelsea für eine Verpflichtung von Außenbahnspieler Jamie Gittens nicht einverstanden.

Wie der TV-Sender am Dienstagnachmittag berichtet, wurde ein Angebot über 50 Millionen Euro umgehend abgelehnt. Die Dortmunder Borussia fordere mehr, so Transfer-Reporter Florian Plettenberg beim Kurznachrichtendienst X.

Kurz zuvor hatte auch dessen italienische Kollege Fabrizio Romano bei X vermeldet, dass der FC Chelsea ein neues 50-Millionen-Euro-Angebot für Gittens unterbreitet hat. Die Blues wollen nach Möglichkeit versuchen, den Transfer-Deal noch am Dienstag unter Dach und Fach zu bringen, so Romano. Bis 20 Uhr sind Transfers aufgrund eines von der FIFA für die Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) eingerichteten Wechselfensters möglich. Auch die Londoner nehmen an dem XXL-Turnier in den USA teil.

BVB fordert Mega-Summe für Gittens

Kürzlich hatte "The Athletic" berichtet, dass der FC Chelsea mit dem Dortmunder Flügelstürmer immerhin schon grundsätzlich einig über einen Wechsel im Sommer sei. Ein Siebenjahresvertrag soll ausgehandelt worden sein.

Ein erstes Angebot des englischen Spitzenklubs war laut Medienberichten in der vergangenen Woche beim BVB eingegangen. Unter anderem "Sky" hatte vermeldet, dass 35 Millionen Euro für den 20-Jährigen geboten wurden. "Bild" zufolge lag die Offerte jedoch bei 35,5 Millionen Pfund, also rund 42 Millionen Euro.

Die "Ruhr Nachrichten" hatten unterdessen berichtet, dass der BVB wohl ab einer Summe in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro grünes Licht für den Transfer geben würde. Geht es nach "Sky", werden 65 Millionen Euro inklusive Boni gefordert. Bei "Bild" kursierte zuletzt, dass die Schmerzgrenze eher bei 70 Millionen Euro liegen könnte.

Jamie Gittens war 2020 von Manchester City zum BVB gewechselt, wo er seither auf 106 Pflichtspiele (17 Tore) kam. Sein Vertrag im Ruhrgebiet ist noch bis 2028 datiert.