Verwirrung um spektakuläres Bayer-Gerücht

IMAGO/Grant Winter

Jack Grealish wird wohl nicht zu Bayer Leverkusen wechseln

Für welche Spieler gibt Bayer Leverkusen den satten Transfer-Erlös aus, der durch den Abgang von Florian Wirtz zu erwarten ist? Zahlreiche Namen kursieren rund ums Bayer-Kreuz, ein Superstar scheint aber trotz anderslautender Berichte kein Thema zu sein.

Der englische Superstar Jack Grealish von Manchester City ist bei Bayer Leverkusen "überhaupt kein Thema", wie "Bild" berichtet. Die "Sun" hatte das spektakuläre Transfer-Gerücht zuvor in Umlauf gebracht.

Demnach wolle der Bundesliga-Vizemeister ins Rennen um den Offensivspieler einsteigen, der unter Teammanager Pep Guardiola womöglich keine Zukunft mehr hat. Neu-Cheftrainer Erik ten Hag ist dem Bericht zufolge auf die Bayer-Verantwortlichen zugegangen und hat den 29-Jährigen als "perfekten Ersatz" für Wirtz angepriesen. Kostenpunkt laut "Sun": knapp 50 Millionen Euro.

Für die Finanzierung könnte Nationalspieler Florian Wirtz sorgen, der Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht. Angeblich erhält Bayer Leverkusen im Gegenzug zwischen 130 und 150 Millionen Euro.

Grealish hatte in der vergangenen Saison unter Pep Guardiola 32 Pflichtspiele absolviert, stand allerdings nur 16 Mal in der Startelf und spielte nur acht Mal durch.

Statt die zu erwartenden Wirtz-Millionen in einen Grealish-Deal zu stecken, bahnen sich bei Bayer Leverkusen laut "Bild" ganz andere Neuverpflichtungen an.

Thiaw ein "Top-Kandidat" bei Bayer Leverkusen, Antony eine Option?

So steht der 18 Jahre alte Angreifer Christian Kofane vom spanischen Zweitligisten Albacete kurz vor einem Wechsel an den Rhein. Den Medizincheck soll er bereits am vergangenen Samstag absolviert haben. Fünf Millionen Euro wandern dem Bericht zufolge nach Spanien.

Möglich auch, dass sich Bayer in der Abwehr verstärkt und auf die Dienste von Malick Thiaw von der AC Mailand setzt. Der 23-Jährige sei weiterhin "ein Top-Kandidat" in Leverkusen. Die geforderte Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro will Bayer aber wohl nicht zahlen. "Bild" zufolge schweben den Bossen eher rund 23 Millionen Euro vor.

Ein Kandidat für die Offensive wäre Nico Paz von Real Madrid. In der vergangenen Saison war der Argentinier an Como 1907 ausgeliehen worden. Seine Verpflichtung wäre mit rund 30 Millionen Euro aber wohl nicht allzu günstig.

Zudem verdichten sich die Gerüchte über einen möglichen Transfer des Brasilianers Antony. Der 25-Jährige war im Winter von Manchester United an Real Betis verliehen worden, Erik ten Hag kennt er aus gemeinsamen Zeiten in Amsterdam und in England. Dem Bericht zufolge fordert ManUnited zwischen 25 und 30 Millionen Euro.