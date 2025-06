Greuther Fürth holt Neuzugang aus Köln

IMAGO/Wunderl/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Von Zweitliga-Meister Köln nach Fürth: Mathias Olesen

Die SpVgg Greuther Fürth hat für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den luxemburgischen Nationalspieler Mathias Olesen unter Vertrag genommen.

Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln, für den er in der abgelaufenen Saison 18 Spiele absolvierte und in den drei Spielzeiten davor zu 23 meist kurzen Einsätzen in der Bundesliga kam.

Olesen, der bislang 30 Länderspiele für Luxemburg bestritt, unterschrieb beim Kleeblatt für zwei Jahre.

"Mathias steht für ein intensives Spiel, für Leidenschaft. Mit seiner Arbeitermentalität wird er sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Er ist ein starker Kommunikator auf dem Platz und wird damit auch Verantwortung übernehmen", erklärte Trainer Thomas Kleine.