Pep schnappt dem BVB Rayan Cherki weg

IMAGO/Frdric Chambert

Rayan Cherki verlässt Lyon in Richtung Manchester

Manchester City setzt seine Transfer-Offensive nach einer bislang titellosen Saison fort.

Der englische Topklub machte am Dienstagabend auch die Verpflichtung des französischen Shootingstars Rayan Cherki von Olympique Lyon perfekt. Der Offensivspieler erhält einen Fünfjahresvertrag und kann bereits bei der anstehenden Klub-WM für City auflaufen. Das teilten die Engländer mit.

Ein "Traum" werde wahr, sagte Cherki, "jeder weiß, wie gut City ist - sie waren jahrelang so erfolgreich. Ich möchte dem Team gerne dabei helfen, wieder zu gewinnen."

Erst am Montag hatten die Citizens den Transfer von Rayan Ait-Nouri verkündet. Der algerische Linksverteidiger kam vom Premier-League-Konkurrenten Wolverhampton Wanderers zur Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Die beiden Transfers knackten inklusive Boni jeweils die Marke von 40 Millionen Euro.

Auch um Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders von der AC Mailand soll City sich zuletzt bemüht haben. Bereits im Januar hatte Manchester mehr als 200 Millionen Euro für ein Quartett um den Ex-Frankfurter Omar Marmoush ausgegeben.

In der Premier League hatte City den Titel an den FC Liverpool verloren. Bei der Klub-WM trifft das Team in der Gruppenphase, die am 14. Juni beginnt, auf den marokkanischen Verein Wydad AC und Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, bevor es im Duell der europäischen Schwergewichte mit Juventus Turin weitergeht.