Max Eberl wildert beim BVB

Max Eberl hat beim FC Bayern einen neuen Mitarbeiter eingestellt - vom BVB

Der FC Bayern hat sich einem Medienbericht zufolge mit einem Mitarbeiter von Bundesliga-Konkurrent BVB verstärkt.

Wie die Münchner "tz" erfahren hat, hat es Ernährungsberater Melf Carstensen von Borussia Dortmund zum FC Bayern gezogen. Der 38-Jährige sei am Dienstag an Bord des Flugzeugs gewesen, mit dem der Tross des deutschen Rekordmeisters in Richtung Florida reiste.

Beim BVB steht Carstensen eigentlich noch bis zum Monatsende unter Vertrag. Offenbar einigten sich die beiden Klubs auf einen vorzeitigen Wechsel.

Mit Carstensen im Staff will sich der FC Bayern noch professioneller aufstellen, wenn es um den Bereich Ernährung geht. Mit Sportvorstand Max Eberl arbeitete der Ökotrophologe bereits bei Borussia Mönchengladbach zusammen, wo er zunächst für die U23-Mannschaft zuständig war und dann im Nachwuchsleistungszentrum arbeitete. 2016 rückte Carstensen dann zu den Gladbacher Profis auf, ehe er 2021 gemeinsam mit Cheftrainer Marco Rose zum BVB zog.

Bei der Dortmunder Borussia war Melf Carstensen erst im vergangenen Jahr zum "Head of Nutrition" aufgestiegen.

FC Bayern schnappt sich "Miraculix"

Am Niederrhein war ihm einst der Spitzname "Miraculix" - in Anlehnung an die Comic-Reihe Asterix und Obelix - verpasst worden, da er unter anderem auf spezielle Getränkemischungen setzt, die den Sportlern die Aufnahme von wichtigen Kohlenhydraten und Proteinen erlaubt.

Nicht mit im Flugzeug in Richtung Klub-WM saßen am Dienstag derweil zahlreiche Nationalspieler wie Harry Kane, Joshua Kimmich, Jonathan Tah oder Konrad Laimer. Sie sollen nach der Länderspielphase im Laufe der Woche nachkommen. Am 17. Juni bestreitet der FC Bayern in Cincinnati sein erstes Gruppenspiel (gegen Auckland City, 18:00 Uhr MESZ).

In den weiteren Gruppenspielen treffen die Münchner auf Boca Juniors (21.6.) und Benfica Lissabon (24.6.).