Kompany verletzt sich vor Bayern-Abreise

Verletzte sich im Training des FC Bayern: Vincent Kompany

Kurze Aufregung am Dienstag vor der Abreise des FC Bayern nach Orlando: Cheftrainer Vincent Kompany kam verspätet am Flughafen an - aufgrund einer zuvor erlittenen Verletzung.

Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat sich kurz vor der Abreise zur Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) im Training verletzt. Das berichtete der Belgier am Dienstagmittag bei seiner Ankunft am Flughafen gegenüber Medienvertretern. "Ich bin beim Training verletzt worden. Wirklich!", sagte der 39-Jährige.

Kompany war nicht wie seine Spieler geschlossen mit dem Mannschaftsbus angekommen, sondern wurde rund eine halbe Stunde später gemeinsam mit Athletiktrainer Bram Geers im Auto zum Terminal gebracht.

Wirklich schlimm scheint die Blessur beim Münchner Chefcoach allerdings nicht gewesen zu sein. Von "Sky" verbreitete Videoaufnahmen zeigen Kompany vor der Abreise gut gelaunt und lächelnd. Auch humpelte er nicht, als er sich in Richtung Check-In aufmachte.

Vincent Kompany ist bekannt dafür, im Training gerne beim Abschlussspiel mitzukicken. Seine aktive Karriere liegt noch nicht allzu lange zurück: Vor rund fünf Jahren hatte der einstige Weltklasse-Verteidiger seine Laufbahn als Profi beendet.

Zweiter Teil des Bayern-Kaders fliegt nach

Gemeinsam mit den Spielern und dem Staff des FC Bayern ging es am Dienstagmittag nach Orlando, Florida. Am 17. Juni bestreitet der FC Bayern in Cincinnati sein erstes Gruppenspiel (gegen Auckland City, 18:00 Uhr MESZ). In den weiteren Gruppenspielen treffen die Münchner auf Boca Juniors (21.6.) und Benfica Lissabon (24.6.).

Nicht mit im Flugzeug in Richtung Klub-WM saßen derweil zahlreiche Nationalspieler wie Harry Kane, Joshua Kimmich oder Konrad Laimer. Sie sollen nach der Länderspielphase im Laufe der Woche nachkommen.

Im großen Bayern-Aufgebot für das XXL-Turnier steht unterdessen auch Leroy Sané, dessen Arbeitspapier zum 30. Juni endet. Auch einige Nachwuchstalente wie Lennart Karl (17) oder Adam Aznou (19) wurden von Vincent Kompany in den Kader berufen.

Bei den neu verpflichteten Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) hatten die Münchner eine Einigung über einen vorzeitigen Wechsel erzielt, der Verteidiger und der Mittelfeldspieler machen die Reise wie geplant ebenfalls mit. Möglich gemacht hat das ein zusätzliches Transferfenster der FIFA.