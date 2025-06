Zwei Profis aus Schweden bei Köln gehandelt

IMAGO/JÖRGEN JARNBERGER

Wechselt Terry Yegbe (l.) zum 1. FC Köln?

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln blickt bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar nach Schweden.

Wie die "Kölnische Rundschau" berichtet, hat es der 1. FC Köln womöglich auf Terry Yegbe von IF Elfsborg abgesehen.

Scouts des Effzeh sollen Mitte Mai gleich zweimal die Gelegenheit ergriffen haben, um den 24-Jährigen im Stadion aus nächster Nähe zu beobachten. Der Ghanaer, 1,95 Meter groß, gilt als kopfball- und zweikampfstarker Verteidiger. Seit November 2024 darf sich der Linksfuß zudem Nationalspieler nennen, sein Debüt feierte er in der Qualifikation zum Africa Cup gegen Niger (1:2).

Yegbe hatte seine Profilaufbahn in Finnland begonnen, wo er zunächst beim unterklassigen Klub SJK Akatemia und anschließend ein Jahr bei SJK Seinäjoki in der ersten Klasse spielte. Im Februar 2024 zog es den Verteidiger schließlich zu IF Elfsborg nach Schweden, wo er einen Vertrag bis Ende 2028 unterzeichnete.

Auch Schweden-Nationalspieler Zeneli beim 1. FC Köln auf dem Zettel?

Mit den Schweden konnte der Abwehrspieler in der abgelaufenen Saison erstmals internationale Erfahrung sammeln. Acht Mal kam er in der Qualifikation zur Europa League zum Zug, weitere acht Einsätze kamen dann in der neugeschaffenen Ligaphase hinzu. Mit Elfsborg spielte er dabei gegen Top-Teams wie die AS Rom, Galatasaray, Athletic Bilbao oder den späteren Sieger Tottenham Hotspur. Als 26. konnte sich das Team aber nicht für die K.o.-Phase qualifizieren.

Wie die "Kölnische Rundschau" außerdem berichtet, sollen bereits im Winter einige Bundesligisten ihre Fühler nach dem Verteidiger ausgestreckt haben. Ein Wechsel in eine europäische Topliga gelte nur als eine Frage der Zeit, heißt es. Wie hoch die mögliche Ablöse ausfallen würde, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Bei IF Elfsborg steht demnach in Besfort Zeneli ein weiterer Köln-Kandidat unter Vertrag. Der 22-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vom "Sportbladet" beim Aufsteiger ins Spiel gebracht worden. Der zweifache schwedische Nationalspieler hatte kürzlich mitteilen lassen, dass er sich erst nach der Länderspielphase nähere Gedanken über seine Zukunft machen will.