Australien steht als WM-Teilnehmer fest

IMAGO/Dan Himbrechts/SID/IMAGO/DAN HIMBRECHTS

Mit Australien zur WM: Connor Metcalfe vom FC St. Pauli

Die Fußball-Nationalmannschaft von Australien hat am letzten Spieltag der Asien-Qualifikation die letzten Zweifel an ihrer Teilnahme an der WM 2026 in den USA beseitigt.

Im direkten Duell mit Saudi-Arabien sicherten sich die Socceroos durch ein 2:1 (1:1) in Dschidda als zehntes Team einen Startplatz für das Mammut-Turnier mit 48 Nationen.

Saudi-Arabien hätte die Australier nur noch bei einem Sieg mit fünf Toren Unterschied vom relevanten zweiten Platz hinter Japan in der Asien-Gruppe C verdrängen können. Nach dem Führungstreffer durch Abdulrahman Al-Aboud (19.) erzielte Connor Metcalfe vom Bundesligisten FC St. Pauli den Ausgleich (42.). Der Siegtreffer gelang Japan-Profi Mitch Duke (48.). Torhüter Mathew Ryan vom RC Lens parierte einen Foulelfmeter (85.).

Aus Asien hatten sich vor dem letzten Spieltag neben Japan auch schon Usbekistan und Iran (Gruppe A) sowie Südkorea und Jordanien (Gruppe B) qualifiziert. Für Usbekistan und Jordanien ist es die erste Endrunden-Teilnahme. In der Südamerika-Qualifikation hat sich bereits Titelverteidiger Argentinien durchgesetzt. Automatisch bei der WM startberechtigt sind die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko.