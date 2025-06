Eberl-"Geheimtreffen" mit zwei Top-Stars enthüllt

IMAGO/Franziska Gora

Max Eberl hat beim FC Bayern derzeit alle Hände voll zu tun

Das nächste sportliche Highlight steht für den FC Bayern mit der Klub-WM in den USA kurz bevor, aber auch abseits des Treibens auf dem Rasen herrscht in München rege Geschäftigkeit. Sportvorstand Max Eberl und Co. sollen im Hintergrund auf Hochtouren daran arbeiten, den Kader für die kommende Saison aufzupolieren - vermeintliche "Geheimtreffen" inklusive.

Die "Sport Bild" betont zwar, dass die Verantwortlichen des FC Bayern erst einmal durch Spielerverkäufe Geld einnehmen müssen, um auf dem Markt tätig zu werden, die Sportzeitschrift enthüllt aber auch, dass die Planungen an der Säbener Straße auch bezüglich möglicher Zugänge längst Fahrt aufgenommen haben.

Dem Bericht zufolge fanden mit zwei Superstars sogar bereits "Geheimtreffen" statt. Konkret sollen Eberl und Sportdirektor Christoph Freund den persönlichen Austausch mit Vertretern von Nico Willliams von Athletic Bilbao und Rafael Leao von der AC Mailand gesucht haben. Mit der Williams-Seite soll man sich rund um das Final Four der Nations League in München getroffen haben, mit Leaos Beratern am Tag vor dem Champions-League-Finale an der Säbener Straße.

Wirklich konkret sollen die Vorstöße im Poker um das Duo bislang allerdings dennoch nicht sein. Die Spur zu Leao, so heißt es, sei inzwischen "abgekühlt", anders sieht dies angeblich bei Williams aus.

Williams angeblich die "Wunschlösung" des FC Bayern

Der 22-jährige spanische Flügelstürmer sei die "Wunschlösung" der Münchner, sein Preis könnte sich jedoch als zu hohe Hürde erweisen. Im Raum stehen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro, ein fürstliches Salär zwischen 15 und 20 Millionen Euro sowie mögliche Bonuszahlungen.

Laut "Sport Bild" ebenfalls im Fokus und ebenfalls sehr teuer: Bradley Barcola von Paris Saint-Germain. Jener wiederum ist "Sky" zufolge Wunschspieler der Bayern.

Diskutieren soll man beim deutschen Rekordmeister zudem über Christopher Nkunku vom FC Chelsea und Ritsu Doan vom SC Freiburg. Letzterer könnte auch als weitere Option verpflichtet werden, wenn man das Rennen um einen der Topstars macht, heißt es.

Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, welche Bemühungen Eberl und Co. intensivieren, sofern es gelingt, mit Verkäufen Geld einzunehmen. Kandidaten für einen Abschied sollen neben Kingsley Coman auch João Palhinha, Raphaël Guerreiro, Min-jae Kim, Sacha Boey und Bryan Zaragoza sein.