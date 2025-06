Kane: "Das sagt viel über Kompany aus"

IMAGO/Markus Ulmer

Harry Kane (re.) fühlt sich beim FC Bayern wohl

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern wurde Harry Kane bereits von Thomas Tuchel, der mittlerweile sein Coach bei der englischen Nationalmannschaft ist, und von Vincent Kompany trainiert. Nun hat der Stürmer über beide Trainer gesprochen.

Vincent Kompany und der FC Bayern, das scheint zu passen. Das sieht auch Harry Kane so. "Er tut uns wirklich sehr gut. Er ist jemand, der nicht abhebt, wenn die Dinge gut laufen, und er lässt sich auch nicht unterkriegen, wenn es nicht so läuft", hob der Münchner Angreifer im Interview mit "absolutfussball.com" die Vorzüge des Coaches hervor, der den FCB zuletzt wieder zur Meisterschaft führte.

"Wenn man sich unsere Leistungen in dieser Saison anschaut, würde ich sagen, dass 90 Prozent davon sehr gut waren. Wir kontrollieren viele Spiele und spielen mit hoher Intensität, es macht einfach Spaß", so Kane weiter. Unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel war die Lage etwas schwieriger, 2023/24 war der deutsche Rekordmeister komplett titellos geblieben.

Nun jedoch sei durch Kompany eine Mannschaft aufgebaut worden, "die wirklich umzusetzen weiß, was der Coach vorgibt. Jeder gibt in jedem Training und jedem Spiel 110 Prozent", lobte Kane und fügte an: "Das sagt viel über den Trainer aus."

Tuchel ist derweil nicht komplett aus Kanes fußballerischem Kosmos verschwunden, trainiert der Deutsche doch seit Anfang des Jahres die englische Nationalmannschaft.

Kane: "Gute Beziehung" zu Tuchel

"Ich liebe seine Energie, die Art und Weise, wie er den Fußball sieht, seinen taktischen Ansatz. Wir haben eine gute Beziehung", betonte der Kapitän der Three Lions.

"Auch wenn wir beim FC Bayern keinen Titel als Team gewonnen haben, haben wir uns sehr gut verstanden und dasselbe ist nun bei der Nationalmannschaft der Fall", sagte er.

Tuchel verlange "sehr viel von seinen Spielern, er will England zum Weltmeister machen, wir wollen Weltmeister werden – das wird eine spannende Reise!"

Zuletzt taten sich Tuchels Schützlinge allerdings sehr schwer. Gegen Fußballzwerg Andorra gab es nur einen knappen Sieg (1:0), gegen Senegal gar eine Niederlage.