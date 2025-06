Verbale Ohrfeige für Bayerns Pavlovic: "Überbewertet"

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Zweifel an Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic

Nach den beiden Niederlagen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Final Four der Nations League hagelt es Kritik. Auch der frühere DFB-Auswahlspieler Mario Basler hält sich nicht zurück und watscht unter anderem einen Youngster des FC Bayern ab.

In den Duellen mit Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) wurden der deutschen Nationalmannschaft ihre Grenzen aufgezeigt. Trotz guter Phasen gingen beide Partien schlussendlich verdient verloren.

Mario Basler sah gleich eine ganze Reihe von Akteuren, die den Erwartungen in den Länderspielen nicht gerecht wurden. So habe Robin Koch von Eintracht Frankfurt auf dem geforderten Level "ganz große Probleme" gehabt, allerdings sei auch der international erfahrenere Jonathan Tah "überraschend schlecht" gewesen, urteilte er in seinem Podcast "Basler ballert" über den Neuzugang des FC Bayern.

Bayern-Juwel Pavlovic? "Überbewertet von seinen Fähigkeiten"

Auch im Mittelfeld erkannte Basler enorme Defizite in der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Vergleichsweise gut kam noch Florian Wirtz weg, der vor einem spektakulären Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool steht.

"Florian Wirtz ist mir in diesen zwei Spielen auch weniger aufgefallen von seinen Fähigkeiten her, aber dann hängt es natürlich auch immer damit zusammen, wie ist der Rest der Mannschaft, da er auch ein bisschen abhängig von denen ist", gab Basler zu bedenken.

Joshua Kimmich, normalerweise Baslers Lieblings-Opfer, habe zumindest "durchschnittlich gespielt", was auch an seiner Position hinten rechts gelegen habe ("Dort kann er weniger Einfluss nehmen").

Richtig sein Fett weg bekam derweil Aleksandar Pavlovic, der von Nagelsmann gegen Portugal in die Startelf beordert wurde. Der Youngster aus München sei "überbewertet von seinen Fähigkeiten", urteilte Basler knallhart.

Heftige Watschn für Füllkrug

Und ganz vorne? Da sieht Basler nach eigener Aussage ein "großes Problem".

Anders als Shootingstar Nick Woltemade ("Unser Spieler der Zukunft") habe Routinier Niclas Füllkrug nichts mehr in der DFB-Auswahl zu suchen. Gleiches gelte für die beiden Bayern-Angreifer Serge Gnabry und Leroy Sané.

"Da muss Nagelsmann rigoros sein", forderte Basler.