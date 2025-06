Dämpfer für USA und Kanada - Mexiko mit Erfolg

IMAGO/Steve Roberts/SID/IMAGO/Steve Roberts

Die Schweiz deklassierte die Nationalmannschaft der USA

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA kommt ein Jahr vor der WM im eigenen Land weiter nicht in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino unterlag der Schweiz in einem Testspiel mit 0:4 (0:4) und kassierte durch die vierte Niederlage in Serie kurz vor dem Auftakt beim CONCACAF Gold Cup einen herben Dämpfer.

Auch für WM-Mitausrichter Kanada lief es nicht rund - das Team des ehemaligen Leipziger Trainers Jesse Marsch verlor mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen die Elfenbeinküste. Einzig Mexiko konnte einen knappen Sieg gegen die Türkei feiern (1:0).

Die drei Nachbarn richten das Giga-WM-Turnier für erstmals 48 Nationen vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 gemeinsam aus. Zuvor steht für die drei WM-Gastgeber der Gold Cup (14. Juni bis 6. Juli) an, der parallel zur Klub-WM in den USA stattfindet.

US-Coach Pochettino übernimmt die Verantwortung

Für die USA und Kanada missglückte der letzte Härtetest jedoch. Die Schweizer Nationalmannschaft mit BVB-Keeper Gregor Kobel dominierte die Partie gegen die USA in Nashville von Beginn an. Im Zehn-Minuten-Takt trafen Dan Ndoye (13.), Michel Aebischer (23.), Breel Embolo (33.) und der Freiburger Johan Manzambi (36.). Auch der Kölner Damian Downs, der in der 75. Minute sein Debüt gab, konnte keine Schadensbegrenzung mehr betreiben.

"In erster Linie trage ich die Verantwortung für die Wahl der Startelf. Ich wollte bestimmten Spielern Minuten geben, aber wir waren nie im Spiel", räumte Pochettino ein. "Es ist nicht das Ende der Welt", sagte Verteidiger Walker Zimmerman: "Wir akzeptieren, dass es nicht gut genug war, und das ist uns auch klar. Genau da setzt die Enttäuschung an – aber jetzt müssen wir den Spieß umdrehen und sicherstellen, dass wir nie wieder so auftreten."

Bereits am Montag (0.00 Uhr MESZ) trifft die US-Auswahl beim Gold Cup auf Trinidad und Tobago. Kanada startet am Mittwoch gegen Honduras (4.30 Uhr MESZ), Mexiko eröffnet die Kontinentalmeisterschaft für Nord- und Mittelamerika und die Karibik am Sonntag gegen die Dominikanische Republik (4.15 Uhr MESZ). Bei der Generalprobe gegen die Türkei feierten die Mexikaner dank Orbelín Pineda (45.) einen Erfolg.