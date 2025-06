Mit diesen Talenten reist der FC Bayern zur Klub-WM

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lennart Karl (l.) und Jonah Kusi-Asare zählen bei der Klub-WM zum Kader des FC Bayern

Wenn der FC Bayern am Sonntag gegen den Auckland City FC (15. Juni, 18:00 Uhr) ins Abenteuer Klub-WM startet, befinden sich gleich sieben Talente im Kader, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. sport.de hat einen Blick auf das Septett geworfen.

Lennart Karl (17 Jahre, offensives Mittelfeld)

Der 17-Jährige gilt beim FC Bayern als absolutes Ausnahmetalent. Nachwuchschef Markus Weinzierl betonte im Gespräch mit der "Abendzeitung" sogar, dass ein baldiges Profi-Debüt von Lennart Karl schlicht "unverhinderbar" sei. Der offensiv orientierte Mittelfeldspieler sei "jeden Tag mit Ehrgeiz dabei" und mache seine Sache "wirklich super".

Auch Bayerns U19-Coach Peter Gaydarov kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Im Gespräch mit "transfermarkt.de" bescheinigte der Coach dem Youngster "herausragende technische Fähigkeiten", "große Spielfreude und Spielintelligenz" sowie ein beeindruckendes "Auftreten am Ball".

Worte, die nahelegen, dass der deutsche U17-Nationalspieler (11 Einsätze/7 Tore) in den USA seine Chance bekommen wird. Untermauert wird diese Annahme von 34 Toren und elf Assists in 30 Partien für den Bayern-Nachwuchs in der Saison 2024/25.

Übrigens: Karl selbst gab im Interview mit Vereinsmedien preis, dass er gezielt geübt habe, die legendären Bayern-Tore von Arjen Robben zu kopieren. "Von links in die Mitte, Abschluss ins lange Eck", sei inzwischen zum "Automatismus" geworden.

David Santos Daiber (18 Jahre, defensives Mittelfeld)

Der 18-jährige Deutsch-Portugiese stand aufgrund einer Knieverletzung bislang eher weniger im Fokus, legte bei der U19 allerdings einen starken Schlussspurt hin und bekommt nun seine Chance, bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Portugals U18-Auswahlspieler agiert im defensiven Mittelfeld, von wo aus er das Spielgeschehen lenkt. Die Stärken des bis Ende Juni 2027 an der Säbener Straße gebundenen U17-Vize-Europameisters von 2024 liegen aber auch im Spiel gegen den Ball.

Das Profidebüt dürfte für Leon Klanac angesichts der enormen Konkurrenz um Manuel Neuer, Jonas Urbig und Daniel Peretz vorerst ein Traum bleiben, die Reise in die USA stellt für den jungen Keeper allerdings die perfekte Möglichkeit dar, Erfahrungen auf höchstem Level zu sammeln.

Auffallend: In 28 Nachwuchspartien 2024/25 hielt Klanac achtmal den Kasten sauber, dreimal davon auf höchster Jugend-Ebene in der Youth League.

Bei seiner Vertragsverlängerung im September 2024 erklärte Bayerns Campus-Chef und Nachwuchsentwicklungsleiter Jochen Sauer Klanac zähle auf der Torwartposition "zu den verheißungsvollen Talenten in Deutschland".

Cassiano Kiala (16 Jahre, Innenverteidiger)

Der Innenverteidiger ist mit 16 Jahren der Jüngste im Bunde. Das allein würde schon genügen, um das Talent des Kapitäns der U16-Auswahl des DFB zu untermauern, Anzeichen für eine bevorstehende Karriere auf höchstem Niveau gibt es allerdings weitere:

Als der FC Bayern im Saisonendspurt Personalprobleme in der Defensive hatte, wurde Kiala medial bereits als mögliche Lösung der Probleme ins Spiel gebracht. "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl hob damals zudem hervor, dass Coach Vincent Kompany vom Youngster überzeugt sei.

Sollte der U17-Stammspieler in den USA Profiluft schnuppern, würde er übrigens zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters avancieren. Nur Paul Wanner war bislang jünger.

Offensiv-Kante (1,96 m) Jonah Kusi-Asare, für die die Bayern im Frühjahr 2024 angeblich beinahe vier Millionen Euro an AIK Solna überwiesen, ist schon einen Schritt weiter. Der 17-jährige Schwede stand in der abgelaufenen Saison insgesamt zwölfmal im Profikader und absolvierte beim 3:0 gegen den FSV Mainz 05 Ende April einen ersten Kurzeinsatz auf höchster Ebene. Bei der Klub-WM sollen weitere folgen.

Dem Nachwuchsfußball ist der U17-Nationalspieler ohnehin weitestgehend entwachsen. In München kommt er meist für den FC Bayern II in der Regionalliga Bayern zum Zug.

Aufgrund seiner Größe und Torgefahr verdiente sich Kusi-Asare in seiner Heimat bereits Vergleiche mit Zlatan Ibrahimovic, in Sachen Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten muss er aber noch deutlich zulegen.

3 Einsätze für den FC Bayern, 13 in der spanischen Primera División bei einer Leihe zu Real Valladolid und schon dreimal für die marokkanische A-Nationalelf aktiv, Aznou ist das erfahrenste Talent im Septett. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der nächste große Schritt erfolgen muss.

Das weiß auch Freund, der unlängst erklärte, dass die Klub-WM das richtige Terrain dafür sein könnte:

"Adam Aznou hat bei Real Valladolid wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich sehr gut weiterentwickelt. Seine kontinuierlichen Einsatzzeiten belegen, dass er sich auf diesem hohen Level behaupten konnte. Wir wollen ihn jetzt bei der Klub-WM wieder näher an unsere Profis heranführen, damit er die nächsten Schritte machen kann", heißt es in einer Meldung zur Beendigung der Leihe pünktlich zum neuen Mega-Event.

Maurice Krattenmacher (19 Jahre, offensives Mittelfeld)

Auch Krattenmacher ist kein gänzlich unbeschriebenes Blatt mehr. Bei einer Leihe zum SSV Ulm absolvierte der 19-Jährige 2024/25 satte 32 Partien in Liga zwei (3 Tore/8 Vorlagen), den Abstieg der Spatzen konnte der deutsche U20-Nationalspieler jedoch auch nicht verhindern.

Da Krattenmacher Mitte August 20 wird, dürfte die Klub-WM für ihn wegweisend sein, um zu beweisen, dass es für das alleroberste Regal genügt.

Helfen könnte dem Youngster dabei, dass er aus der Region (Bad Aibling) kommt. "Maurice Krattenmacher hat sich beim SSV Ulm wie erhofft sehr gut weiterentwickelt", bezog Freund bei der Leih-Rückkehr Stellung. "Jetzt holen wir ihn zurück, um ihn bei der Klub-WM ein Stück näher an unser Profiteam heranzuführen. Er kommt aus der Umgebung von München und ist hier groß geworden – solche Spieler wünschen sich unsere Fans."

Allerdings stellte der Bayern-Boss auch klar, dass man sich nach der Klub-WM zusammensetzen werde, um die nächsten Schritte zu besprechen.