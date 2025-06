Matthäus nennt WM-Wackelkandidaten im DFB-Team

imago

Füllkrug (re. unten) kein WM-Kandidat, Woltemade (3.v.l. oben) schon?

Die Fußball-WM ist zwar noch genau ein Jahr hin, doch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat bereits einen Ausblick gewagt, wie der Kader der DFB-Elf für das große Turnier in den USA, Kanada und Mexiko in 2026 aussehen könnte.

Die letzten beiden Länderspiele liefen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und damit auch für einige Anwärter auf mögliche Plätze im Kader für die kommende Fußball-WM ganz und gar nicht nach Maß. Sowohl gegen Portugal (1:2) als auch gegen Frankreich (0:2) verlor das DFB-Team beim Final Four der Nations League in Abwesenheit von Stammspielern wie Jamal Musiala oder Antonio Rüdiger.

Das genannte Duo ist bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus für die in einem Jahr startende WM ohne jede Frage gesetzt. Weitere Routiniers wie Joshua Kimmich (FC Bayern) haben es auf die Liste derer geschafft, die sicher dabei sind. Etwas überraschend ist hier auch Benjamin Henrichs zu finden.

Der rechte Verteidiger von RB Leipzig plagt sich zwar seit Monaten mit einem Achillessehnenriss herum, ist aber für den früheren DFB-Star dennoch unverzichtbar, sobald er zurückkehrt.

"Wir haben hinten rechts ein Problem. Henrichs sehe ich dort als gute Lösung, er ist zuverlässig, kann verschiedene Positionen bekleiden. Einzige Voraussetzung ist: Er muss wieder topft werden", betonte Matthäus in der "Sport Bild".

Matthäus würde auf Kleindienst setzen

Auch Nick Woltemade würde Matthäus mit zur WM nehmen. Der Stürmer überzeugte in seinem ersten Jahr beim VfB Stuttgart und zeigte auch bei seinen Debüts im DFB-Dress beim jüngsten Länderspieldoppelpack gute Ansätze. "Woltemade hat Potenzial. Wenn er sich ansatzweise so entwickelt, wie in der vergangenen Saison, wird er dabei sein", glaubte Matthäus.

Anders sieht es bei Niclas Füllkrug aus, der bei der WM in Katar und auch bei der letzten EM noch gefragt war. Dieser ist in Matthäus' Liste aktuell nicht zu finden.

"Er hat eine schwere Saison bei West Ham hinter sich, weiß noch nicht sicher, wo er in der nächsten Saison unter Vertrag steht. Füllkrug muss wieder Rhythmus bekommen, ich sehe Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) vor ihm", erklärte der Rekordnationalspieler.

Für Matthäus ebenfalls Wackelkandidaten: Keeper Alexander Nübel (VfB Stuttgart), hier sieht der 64-Jährige Oliver Baumann vorn; BVB-Verteidiger Waldemar Anton, in der Innenverteidigung würde Matthäus eher mit Antons Kollegen Nico Schlotterbeck fahren; auch Bayerns Aleksandar Pavlovic sieht der TV-Experte eher nicht im WM-Kader, dafür dessen FCB-Pendant Leon Goretzka sowie Angelo Stiller vom VfB Stuttgart.

Das sind Matthäus' aktuelle WM-Kandidaten: TOR: Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann, ABWEHR: Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Robin Koch, Nico Schlotterbeck, David Raum, Benjamin Henrichs, MITTELFELD: Angelo Stiller, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané, ANGRIFF: Karim Adeyemi, Kai Havertz, Tim Kleindienst, Nick Woltemade

Das sind Matthäus' Wackel-Kandidaten für den WM-Kader: TOR: Alexander Nübel, ABWEHR: Waldemar Anton, Yann-Aurel Bisseck, Maxi Mittelstädt, Robin Gosens, MITTELFELD: Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Serge Gnabry, ANGRIFF: Deniz Undav, Jonathan Burkhardt, Maxi Beier, Niclas Füllkrug