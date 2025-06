FC Barcelona vor Überraschungs-Coup mit Ex-Bayern-Star?

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Ivan Perisic gewann mit dem FC Bayern 2020 das Triple

Das wäre eine echte Transfer-Überraschung: Der FC Barcelona hat angeblich ein Auge auf einen früheren Profi des FC Bayern geworfen.

Die Rede ist von Ivan Perisic. Der inzwischen 36 Jahre alte Kroate steht noch bis zum 30. Juni beim niederländischen Meister PSV Eindhoven unter Vertrag, soll trotz seines weit fortgeschrittenen Fußballer-Alters aber das Interesse des FC Barcelona geweckt haben.

Das Portal "fussballtransfers.com" berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, Barca-Coach Hansi Flick habe bereits Gespräche mit Perisic geführt. Es heißt, der 144-malige Nationalspieler zögere wegen des Interesses der Katalanen derzeit mit einer Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers in Eindhoven.

Flick und Perisic sind alte Weggefährten: 2019/2020 kickte der vielseitig einsetzbare Offensivakteur auf Leihbasis beim FC Bayern, wo Flick im Saisonverlauf nach der Trennung von Niko Kovac vom Co- zum Cheftrainer aufstieg.

Damals lief die Liaison zwischen Perisic und Flick höchst erfolgreich: In einer im Endspurt von der Corona-Pandemie überschatteten Spielzeit gewann der FC Bayern die Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie die Champions League.

Früher FC Bayern, bald FC Barcelona?

Perisic kam in 35 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf starke acht Tore und zehn Assists. Zu einem längeren Engagement kam es allerdings nicht.

Über seinen damaligen Stammverein Inter Mailand und Stationen bei Tottenham Hotspur und Hajduk Split landete er im vergangenen Sommer bei der PSV Eindhoven.

Dort war Perisic mit neun Treffern und neun Assists in 27 Ligaspielen maßgeblich beteiligt am Meistertitel in der Eredivisie. Wettbewerbsübergreifend verbuchte er sogar 16 Tore und elf Vorlagen in 39 Einsätzen.

Barcas vermeintliches Interesse an Perisic überrascht aber trotzdem. Gerade die Offensive des spanischen Doublesiegers ist mit Spielern wie Raphinha, Lamine Yamal oder Robert Lewandowski herausragend besetzt.