Trotz Kreuzbandrissen: Werder jagt Ex-Stuttgarter Kalajdzic

IMAGO/Jessica Hornby

Sasa Kalajdzic soll Thema bei Werder Bremen sein

Wann tätigt Werder Bremen den ersten Transfer des Sommers? Nach dem Trainerwechsel halten sich die Hanseaten auf dem Spielermarkt bislang zurück, obwohl in mehreren Mannschaftsteilen Verstärkungen sinnvoll wären. Speziell im Sturm könnte es an der Weser noch zu einigen Veränderungen kommen - passend dazu wird nun über ein angebliches Interesse an einem früheren Angreifer des VfB Stuttgart berichtet.

Beim SV Werder Bremen gelten Marvin Ducksch und Justin Njinmah als Verkaufskandidaten, Leih-Rückkehrer Dawid Kownacki sowieso. Heißt: Es dürfte noch eine Menge Bewegung in die Angriffsreihe der Grün-Weißen kommen.

Auch, weil der neue Trainer Horst Steffen, der Ole Werner beerbt, ein neues Spielsystem einstudieren will. In seinem bevorzugten 4-2-3-1 wäre ein abschlussstarker Zielspieler vonnöten, Stand jetzt erfüllt dieses Profil nur der junge Keke Topp, der ein enttäuschendes Jahr beim SVW hinter sich hat.

Wie "Express Sport" aus England erfahren haben will, könnte ein früherer Torjäger des VfB Stuttgart in die Rolle des Mittelstürmers schlüpfen: Sasa Kalajdzic von den Wolverhampton Wanderers steht demnach auf der Bremer Liste.

Kalajdzic bereits mit drei Kreuzbandrissen

Der 27 Jahre alte Österreicher ist seit seinem Wechsel auf die Insel für 18 Millionen Euro vor drei Jahren nicht glücklich geworden, in erster Linie wegen seines extremen Verletzungspechs.

Gleich zwei (!) Kreuzbandrisse erlitt Kalajdzic in den vergangenen Spielzeiten, insgesamt waren es in seiner Karriere gar schon drei. Der letzte ereignete sich während eines Leih-Gastspiels bei Eintracht Frankfurt in der Rückrunde 2023/2024.

Seither hat der Zwei-Meter-Riese kein Pflichtspiel mehr absolviert, befindet sich aber zumindest wieder im Training.

Internationale Konkurrenz für Werder Bremen

Dem Vernehmen nach würden die Wolves ihr Sorgenkind im Sommer gerne wieder verleihen, sein Arbeitspapier in Wolverhampton ist noch bis 2027 gültig. Aufgrund seiner Verletzungshistorie sei ein Verkauf quasi unmöglich, heißt es.

Neben Werder sollen auch Espanyol Barcelona und Besiktas über Kalajdzic nachdenken. In der Bundesliga sammelte er in 56 Einsätzen 22 Tore und zwölf Vorlagen.