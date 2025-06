BVB verkündet nächsten Kracher

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Gute Nachrichten für die BVB-Fans

Nach der Verpflichtung von Jobe Bellingham hat Borussia Dortmund die nächste freudige Nachricht mit seinen Fans geteilt. Es handelt sich um ein Novum in der langen und ruhmreichen BVB-Vereinsgeschichte.

Wie der Revierklub mitteilte, findet die Eröffnung der Saison 2025/2026 erstmals in Form eines Doppelspieltags statt. Am 10. August tritt um 13:00 Uhr zunächst die Frauen-Mannschaft des BVB im Stadion Rote Erde gegen Juventus Turin an. Um 17:30 Uhr folgt dann das Männer-Team im Signal Iduna Park, ebenfalls mit einem Duell gegen Italiens Rekordmeister.

"Unsere Saisoneröffnung erstmalig mit einem Doppelspieltag zu feiern, bei dem sowohl unsere Profis als auch unsere Frauenmannschaft gegen Juventus Turin antreten, ist ein besonderes Ereignis. Mit Juventus empfangen wir einen absoluten Topklub der Serie A sowie der Serie A Femminile, was diesen Tag zusätzlich aufwertet", erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Juventus nannte den doppelten Auftritt in Dortmund "großen Fußball-Tag". Es kündige sich ein Tag "voller Emotionen" an, hieß es im Statement der Bianconeri weiter.

Die Juve-Männer haben in der Serie A ähnlich wie der BVB in der Bundesliga eine enttäuschende Saison hinter sich. Als Tabellenvierter retten sie sich noch gerade so in die Champions League. Bei den Frauen feierte das Team um den Schweizer Superstar Alisha Lehmann dagegen den Meistertitel.

BVB verabschiedet Mats Hummels

Neben den beiden Partien gegen Juventus gibt es bei der BVB-Saisoneröffnung weitere Highlights, wie der Verein bekanntgab; Zwischen den Testspielen werden beide schwarzgelben Kader für die Spielzeit 2025/26 vorgestellt. Auch die Neuzugänge werden sich erstmals den BVB-Fans zeigen.

Darüber hinaus kommt es zur offiziellen Verabschiedung von Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 hatte über 500 Pflichtspiele für den BVB absolviert. In diesem Sommer beendet er seine Karriere bei der AS Rom.