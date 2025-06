Ex-Coach des FC Bayern beim VfL Wolfsburg gehandelt

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Danny Röhl (l.) arbeitete als Co-Trainer beim FC Bayern

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer hat der VfL Wolfsburg offenbar auch einen Ex-Coach des FC Bayern im Blick.

Laut "Sport Bild" handelt es sich dabei um Danny Röhl, der derzeit den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday betreut. Der 36-Jährige fungierte beim FC Bayern als Assistent unter Niko Kovac und später auch unter dessen Nachfolger Hansi Flick.

Mit dem heutigen Cheftrainer des FC Barcelona zusammen heuerte er 2021 auch beim DFB an, verlor aber seinen Posten nach Flicks Entlassung im September 2023. Zudem kann Röhl Erfahrungen aus dem Trainerstab von RB Leipzig vorweisen.

Pikant: Auch dem beim VfL Wolfsburg im Saisonendspurt gefeuerten Ralph Hasenhüttl arbeitete Röhl in der Vergangenheit bereits zu, Ende 2018 bis Sommer 2019 beim FC Southampton.

Top-Favorit auf den Übungsleiterposten bei den Niedersachsen soll Röhl aber nicht sein. Er verfüge lediglich über "Außenseiterchancen", ein Wechsel von Sheffield nach Wolfsburg sei "nicht heiß", heißt es.

Neuer Trainer gesucht: VfL Wolfsburg hat zwei Top-Kandidaten

Stattdessen soll sich der Niederländer Paul Simonis bei der VfL-Trainersuche in der Pole Position befinden. Bei einem Termin mit Wolfsburg Sportchef Peter Christiansen Anfang Mai habe der 40-Jährige bleibenden Eindruck hinterlassen, so der Bericht.

Bei seinem bis 2027 datierten Vertrag bei Noch-Arbeitgeber Go Ahead Eagles aus der Eredivisie verfügt Simonis demnach über eine Ausstiegsklausel. Die festgelegte Ablösesumme liege im unteren einstelligen Millionen-Bereich, heißt es.

Deutlich komplizierter stellt sich die Situation beim anderen Favoriten der VfL-Führungsetage dar: Jacob Neestrup hat keine Exit-Option in seinem Kontrakt beim FC Kopenhagen.

Mit einer Offerte in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen-Betrags sollen die Wolfsburger zuletzt in der dänischen Hauptstadt abgeblitzt sein, was wiederum für die Lösung mit Simonis sprechen soll.