Doppelte Überraschung für Karius bei Schalke

IMAGO/Lucca Fundel

Loris Karius steht unmittelbar vor der Verlängerung beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 wird in Kürze bei Loris Karius Nägel mit Köpfen machen und den Vertrag mit dem Torwart verlängern. Damit einhergehend sind wohl zwei Überraschungen für den 31-Jährigen.

Schon vor einigen Tagen sickerte durch, dass der FC Schalke 04 und Loris Karius sich auf eine Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrages geeinigt haben. Zeitnah soll der Torwart sein neues Arbeitspapier unterschreiben, hieß es.

Wie die "WAZ" nun schreibt, soll die Verlängerung noch am Mittwoch bekanntgegeben werden.

Der neue Vertrag wird dann bis Sommer 2027 datiert sein, für Karius wird sich im Vergleich zu seiner Anfangszeit beim FC Schalke 04 einiges ändern. Denn wie es weiter heißt, wird der Routinier eine neue Rückennummer bekommen, die gleichzeitig ein Beweis seines neues Standings sein wird.

Lief Karius bislang mit der Nummer 27 auf, trägt er fortan die 1 auf dem Rücken. Demnach sind sich die sportliche Leitung und der neue Trainer Miron Muslic einig, dass Karius definitiv neuer Stammkeeper werden soll.

FC Schalke 04 denkt in Torwart-Frage um

Eine Situation wie in der Vorsaison, als es ein Hin-und-her und gar ein Casting-Duell zwischen Thorben Hoffmann und Justin Heekeren gab, soll(te) unbedingt vermieden werden.

Muslic habe bereits Kontakt zu Karius gesucht und diesem versichert, dass er (nicht nur von der reinen Zahl her) die Nummer eins sei, heißt es.

Neben einer Gehaltserhöhung soll dieser Vertrauensbeweis mit dazu beigetragen haben, dass sich Karius am Ende für eine Verlängerung bei den Königsblauen entschied. Denn aus familiären Gründen hätte ihn ansonsten auch ein Verein in Italien gelockt. Nun bleibt es also weiter der FC Schalke 04.

Dort wartet nicht nur das Trikot mit der symbolträchtigen Rückennummer auf den Keeper, sondern auch eine neue Rolle innerhalb der Mannschaft.

Denn wie die "WAZ" weiter berichtet, dürfte Karius in den S04-Mannschaftsrat rücken. Zudem winkt ihm das Amt des Vizekapitäns hinter Kenan Karaman.

Nicht zuletzt soll Karius den jungen Torhütern bei der Entwicklung helfen. Luca Podlech und Johannes Siebeking sollen laut dem Bericht bleiben und von dem Routinier profitieren. Als Nummer zwei hinter Karius ist jedoch weiterhin Justin Heekeren eingeplant.