Xabi Alonsos Transfer-Wünsche bei Real Madrid enthüllt

IMAGO/Senis-Cebolla/ALFAQUI

Xabi Alonso wünscht sich weitere Neuzugänge bei Real Madrid

Der neue Trainer Xabi Alonso wünscht sich bei Real Madrid angeblich mindestens drei weitere Neuzugänge.

Dem Transfer-Portal "Fichajes.net" zufolge stehen ein Linksverteidiger, ein Strippenzieher fürs zentrale Mittelfeld sowie ein Neuner auf der Liste des ehemaligen Übungsleiters von Bayer Leverkusen.

Für die defensive Außenbahn hat Xabi Alonso demnach Álvaro Carreras von Benfica im Visier. Der 22-Jährige wurde bei den Königlichen ausgebildet und landete über ein England-Gastspiel 2024 in Lissabon.

Im Sturmzentrum wird der frühere Deutschland-Legionär Ante Budimir (CA Osasuna) gehandelt. Einen konkreten Kandidaten für die Zentrale nennt der Bericht nicht. Gerüchte gibt es um Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart.

Zuletzt nahmen Reals Verantwortliche für die Klub-WM bereits eine Menge Geld in die Hand: Damit Neuzugang Trent Alexander-Arnold bereits bei dem Turnier in den USA im Kader stehen kann, flossen dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro an seinen Ex-Klub FC Liverpool. Am 30. Juni wäre Alexander-Arnolds Vertrag beim englischen Meister ohnehin ausgelaufen. Dann wäre er für Real ablösefrei gewesen.

Ebenfalls mit in den USA dabei ist der neue Abwehr-Hoffnungsträger Dean Huijsen. Für den 20 Jahre alten Nationalspieler Spaniens überwiesen die Königlichen 60 Millionen Euro an den AFC Bournemouth.

Klub-WM-Titel wird bei Real Madrid "vorausgesetzt"

Auf Alonso und Co. lastet bei der Klub-WM großer Druck. "Sport Bild" hatte geschrieben, der Titel bei dem prestigeträchtigen und äußerst lukrativen Wettbewerb sei bei Real nicht nur erwünscht, sondern werde "vorausgesetzt".

Binnen weniger Tage muss Alonso nun also nicht nur die beiden bisherigen Neuzugänge integrieren, sondern auch einen neuen Mannschaftsgeist im Star-Ensemble rund um Superstar Kylian Mbappé entfachen.

Trainer-Legende Carlo Ancelotti hatte seinen Posten bei Real nach einer titellosen Saison zugunsten eines Engagements als brasilianischer Nationaltrainer geräumt, Alonso, einst Profi bei Real, wurde als sein Nachfolger auserkoren.

"Es ist sicherlich ein ganz besonderer Tag, den ich mein Leben lang im Kalender anstreichen werde. Ich fühle mich hier wie zu Hause und bin glücklich, hier zu sein. Die Verbindung zu Madrid war schon immer da, und dieses Gefühl wurde neu entfacht", sagte Alonso Ende Mai bei seiner Vorstellung in der spanischen Hauptstadt.