Überraschende Analyse: Musiala "ein Stück weiter" als Wirtz?

IMAGO/Bahho Kara

Deutschlands Hoffnungsträger: Florian Wirtz und Jamal Musiala

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ruhen große Hoffnungen auf dem Zauber-Duo "Wusiala", bestehend aus Jamal Musiala vom FC Bayern sowie Florian Wirtz, der Bayer Leverkusen wohl bald Richtung Liverpool verlassen wird. Der ehemalige DFB-Verteidiger Markus Babbel sieht die beiden Ausnahmekönner an unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung.

Ohne Jamal Musiala an seiner Seite lief bei Florian Wirtz in den jüngsten beiden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft nicht viel zusammen. Nach seinem Muskelbündelriss war der Star des FC Bayern nicht rechtzeitig für das Final Four der Nations League fit geworden.

Auch Markus Babbel wurde das Gefühl nicht los, dass Wirtz in der Rolle des Alleinunterhalters in der Offensive leicht überfordert war. "Er tut sich auf diesem Level brutal schwer, weil alles auf ihn fokussiert ist", analysierte der 52-Jährige als Gast im Podcast "Basler ballert".

Der Noch-Leverkusener müsse "erst noch lernen", was gegen Top-Gegner wie Portugal oder Frankreich von ihm gefordert sei, wenn der eine oder andere Teamkollege mal ausfällt.

Babbel weiter: "Musiala ist in der Beziehung ein Stück weiter, weil er bei Bayern schon diesen Part ausfüllen hat müssen. Und bei Leverkusen konntest du so ein bisschen im Deckungsschatten aufwachsen." In München sei man hingegen "unter dem Brennglas".

Wirtz ein "besserer Fußballer" als Musiala?

Generell erkennt Babbel deutliche Unterschiede zwischen Musiala und Wirtz, die im Jahrgang 2003 zu den besten Spielern der Welt gehören. Immer wieder werden die beiden Edeltechniker miteinander verglichen.

In Wirtz sieht er den "besseren Fußballer", da der designierte Liverpool-Neuzugang mannschaftsdienlicher agiere, seinen Nebenleute "mehr Assists" gebe.

Musiala hingegen sei "mehr was fürs Auge", da er "geniale Sachen" mache, freilich "eher auf sich bezogen". Dennoch brauche man ihn unbedingt, der Bayern-Youngster sei "elementar wichtig". Auch für Wirtz, mit dem er "in der Nationalmannschaft immer hervorragend harmoniert" habe.