BVB-Star Süle bei AC Mailand im Gespräch

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Niklas Süle (li.) könnte den BVB in Richtung Italien verlassen

Niklas Süle hat bei Borussia Dortmund nur noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Nun werden Wechselgerüchte um den Topverdiener des BVB laut, der angeblich in Italien gefragt ist.

Mit Borussia Dortmund befindet sich Niklas Süle derzeit auf dem Weg in die USA, um dort an der Klub-WM teilzunehmen. Doch ob Süle nach dem großen Turnier in Übersee noch das Trikot des BVB trägt, ist möglicherweise offen. Denn wie aus Italien herüberdringt, ist ein Spitzenklub aus der Serie A an den Diensten des Abwehrspielers interessiert.

Wie der dortige Transfer-Experte Gianluca Di Marzio bei "Sky Sport Italia" berichtet, ist Süle ein Thema bei AC Mailand. Bei den Rossoneri sei er "eine konkrete Option" für Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare.

Milan befindet sich derzeit im Umbruch: Manchester City verpflichtete jüngst AC-Mittelfeldstar Tijjani Reijnders, der FC Bayern baggert an Offensivwucht Rafael Leao, auch Keeper Mike Maignan steht womöglich vor dem Absprung.

"Im Falle eines Abgangs in der Defensive könnte Milan auf ein erfahrenes Profil wie den deutschen Verteidiger setzen", munkelte Di Marzio nun bei "Sky Sport Italia".

BVB in der Abwehr dünn besetzt

Allerdings bleiben viele Fragen offen. Die allererste: Würde der BVB Süle überhaupt im Sommer gehen lassen? Fraglich. Nico Schlotterbeck fällt nach seinem Meniskusriss noch lange aus, insgesamt sind die Schwarz-Gelben in der Abwehrmitte nur dünn besetzt. Kapitän Emre Can verpasst zudem die Klub-WM aufgrund von Adduktorenbeschwerden.

Ebenso offen ist, ob sich Süle einen Wechsel in die Serie A und nach Mailand vorstellen kann. AC war in der letzten Saison weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben, landete nur auf Platz acht und spielt damit nicht einmal international. Kein gutes Pflaster für den Deutschen, um ein Jahr vor der WM im Schaufenster zu bleiben für den kleinen Traum vom Comeback im DFB-Team.

Nicht zuletzt ist auch die Gehaltsfrage ein Problem: Süle ist Topverdiener beim BVB, soll bis zu 14 Millionen Euro im Jahr kassieren.