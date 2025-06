Kehl berichtet aus Gesprächen mit Chelsea über Gittens

IMAGO/David Inderlied

Gittens bleibt dem BVB erhalten - vorerst jedenfalls

Bei etwas anderem Verlauf hätte Jamie Gittens Borussia Dortmund noch vor dem Abflug zur Klub-WM verlassen können. Doch der Offensivmann bleibt trotz der Avancen des FC Chelsea beim BVB - vorerst jedenfalls. Nun hat Sportdirektor Sebastian Kehl einen Einblick in den Poker gegeben, der am "kleinen" Deadline Day jüngst noch einmal heiß wurde.

Das Transferfenster, das extra für die nahende Klub-WM eingerichtet wurde, ist seit Dienstagabend geschlossen. So viel steht fest. Ebenso klar ist, dass Jamie Gittens weiter Spieler von Borussia Dortmund ist. Jedenfalls bis nach dem Turnier in den USA. Dabei wäre theoretisch ein Transfer zum FC Chelsea möglich gewesen. Denn die Engländer sollen laut "Sky" noch am Deadline Day 55 Millionen Euro für den Offensivmann geboten haben.

Die genannte Summe bestätigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl einen Tag später gegenüber den "Ruhr Nachrichten" zwar nicht, wohl aber, dass "es gestern (Dienstag, d.Red.) Nachmittag noch einmal Kontakt gab" mit den Blues.

"Am Ende sind wir nicht übereingekommen, weil wir unterschiedliche Vorstellungen über den aktuellen Wert des Spielers haben. Aber es waren sehr, sehr respektvolle Gespräche", gab Kehl einen tieferen Einblick in die Verhandlungen.

Man sei "in einem sehr gutem Austausch mit dem FC Chelsea schon seit vielen Jahren. Und trotzdem haben wir einen anderen Standpunkt", führte der Sportdirektor aus, der betonte, dass er nun froh sei, dass der Engländer Teil des Kaders für die Klub-WM sei.

Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass Chelseas Offerte auch etwas spät kam, um den Deal noch im kleinen Sonder-Transferfenster unter Dach und Fach zu bringen.

Dafür sei er zwar nicht verantwortlich, "aber gleichwohl muss ich mich natürlich damit beschäftigen".

Kehl: Gittens gibt alles für den BVB

Das hätten er und sein Team "sehr ernsthaft gemacht, aber am Ende dann auch für uns eine Entscheidung getroffen. Aber es ist trotzdem absolut okay, dass Chelsea diesen Versuch unternommen hat. [...] Mal sehen, wie sich die Dinge in der Zukunft gestalten", richtete Kehl seinen Blick schon auf das "richtige" Transferfenster, das am 1. Juli öffnet und am 1. September wieder schließt.

Bis auf Weiteres bleibe Gittens "ein sehr wichtiger Spieler", der sich auch zum BVB "committed" habe, betonte Kehl. Der Offensivmann mache die Mannschaft "definitiv besser".

Mit dem 20-Jährigen sei er zudem im ständigen Austausch, nicht nur konkret um das aktuelle Angebot des FC Chelsea herum, sondern auch schon vorher und hinterher. "Jamie freut sich auf die Klub-WM und wird alles für den BVB geben", versprach Kehl.

Die Dortmunder erwarten dem Vernehmen nach 65 Millionen Euro als Ablöse für Gittens, der bei der Borussia noch einen Vertrag bis Sommer 2028 besitzt.