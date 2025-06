Kehrtwende im Lewandowski-Zoff möglich?

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Robert Lewandowski will vorerst nicht mehr für Polen spielen

Robert Lewandowski hat mit seinem vorläufigen Rücktritt aus der polnischen Nationalmannschaft für großes Aufsehen gesorgt. Verbandschef Cezary Kulesza gibt nicht auf und will in der Causa um den Superstar des FC Barcelona vermitteln.

"Es wird ein Gespräch mit Robert Lewandowski geben. Wenn möglich, dann zu dritt (Nationaltrainer Michal Probierz, Kulesza, Lewandowski). Im Moment haben wir Zeit und einen Zeitpuffer, da wir nächste Woche nicht spielen", äußerte sich der polnische Verbandschef Cezary Kulesza gegenüber der Sporttageszeitung "Przeglad Sportowy".

Lewandowski hatte zuletzt seinen vorläufigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Der 36-Jährige will unter Trainer Michal Probierz nicht mehr für sein Land spielen.

"Angesichts der Umstände und des Vertrauensverlusts in den Trainer der polnischen Nationalmannschaft habe ich beschlossen, meine Tätigkeit in der polnischen Nationalmannschaft einzustellen, solange er im Amt ist", schrieb der Torjäger am Sonntag beim Kurznachrichtendienst X. Der ehemalige Bundesliga-Profi legte anschließend noch einmal gegenüber "WP SportoweFakty" nach.

Kapitänswechsel in polnischer Nationalmannschaft

Probierz hatte Lewandowski als Kapitän abgesetzt. Piotr Zielinski von Inter Mailand soll fortan Spielführer des Teams sein.

"Ich habe mit den Spielern nicht darüber gesprochen, wie sie die Abnahme der Kapitänsbinde aufgenommen haben", sagte Verbandschef Kulesza dazu. Es gebe keine Entscheidung über einen Trainerwechsel. "Trainer Probierz spielt nicht auf dem Platz", meinte der 62-Jährige. Probierz ist seit September 2023 Nationalcoach.

Polen unterlag am Dienstagabend in der WM-Qualifikation ohne Lewandowski mit 1:2 in Finnland. Sechs Punkte aus den ersten drei Spielen bedeuten Tabellenplatz drei, wenngleich Finnland (sieben Punkte) als aktueller Spitzenreiter schon eine Partie mehr absolviert hat.