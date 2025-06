Sané zu Galatasaray? Neuer weiß noch "nichts Fixes"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Abgelaufene Saison gemeinsam beim FC Bayern: Manuel Neuer (l.) und Leroy Sané (r.)

Leroy Sané wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge vom FC Bayern zu Galatasaray wechseln. Münchens Kapitän Manuel Neuer weiß laut eigener Aussagen noch "nichts Fixes".

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Leroy Sané seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern und sich stattdessen Galatasaray anschließen.

"Sky" zufolge winke dem deutschen Nationalspier in Istanbul ein Nettogehalt von 15 Millionen Euro sowie ein Unterschriftsbonus. Der 29-Jährige erhält in der Türkei offenbar einen Vertrag bis 2028.

FC Bayern bei der Klub-WM wohl ohne Sané

Sanés Arbeitspapier beim FC Bayern endet am 30. Juni. Den Münchnern droht somit ein Abschied des Flügelspielers zum Nulltarif. Sané war 2020 für die geschätzte Ablösesumme von rund 49 Millionen Euro von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird Sané in der Nacht auf Donnerstag nach Istanbul reisen. Anschließend sollen der obligatorische Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift erfolgen.

Sané wird somit aller Voraussicht nach schon nicht mehr bei der Klub-WM in den USA für den FC Bayern spielen.

Auf die Frage, ob ein Wechsel in die Türkei für den Flügelflitzer nicht ein sportlich Rückschritt sei, antwortete Münchens Kapitän Manuel Neuer der "dpa" zufolge: "Das können wir jetzt alle noch nicht beantworten, weil wir nichts Fixes wissen. Leroy hat sich nicht bei der Mannschaft gemeldet. Dementsprechend kann ich mich nicht an Spekulationen beteiligen."

Der FC Bayern weilt bereits in Orlando. Zuletzt wurde noch darüber spekuliert, dass Sané am Donnerstag in die USA nachreisen könnte. Doch den deutschen Nationalspieler zieht es stattdessen wohl zu Galatasaray. Der türkische Traditionsklub konnte in der vergangenen Saison das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen.