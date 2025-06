Müller bezieht Stellung zu seiner Zukunft

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Beim FC Bayern auf Abschiedstournee: Thomas Müller

Thomas Müller läuft bei der Klub-WM in den USA letztmals für den FC Bayern auf. Und dann? Das weiß der Weltmeister von 2014 selbst noch nicht so recht.

"Ich mache mir ständig Gedanken über meine Zukunft, vor allem über die kurzfristige. Diese wird hier bei der Klub-Weltmeisterschaft stattfinden. Darauf liegen die Hauptgedanken", sagte Thomas Müller in einer Medienrunde in Orlando.

Der FC Bayern bereitet sich in Florida aktuell auf die Klub-WM vor. Am Sonntag (18 Uhr MEZ im sport.de-Liveticker) steht das erste Gruppenspiel gegen den Auckland City FC auf dem Programm.

Müller wird bei der Klub-WM letztmals im Trikot seines Herzensklubs auflaufen. Der 35-Jährige hat selbst noch nicht entschieden, wie es anschließend für ihn weitergeht.

"Das ist ein Prozess, der noch etwas andauert. Da gibt es noch nichts zu vermelden", stellte der Weltmeister von 2014 klar. "Ich bin da komplett entspannt. Selbst wenn sich - was meine berufliche Zukunft betrifft - während des Turniers etwas tun sollte, werde ich mich davon nicht ablenken lassen", führte Müller aus.

Wechselt Thomas Müller in die USA?

Die nordamerikanische Profiliga MLS wird immer wieder als eine Option für den Offensivakteur genannt. Müller kann die Klub-WM somit nutzen, um sich einen Eindruck von Land zu verschaffen.

"Klar ist es auch eine Möglichkeit für mich", meinte die Bayern-Ikone hierzu: "Vor allem, wenn wir weit kommen, dann kommen wir in unterschiedlichste Regionen in den USA." Er könne dann "nochmal ein bisschen reinzuschnuppern", so Müller.

Der 35-Jährige hatte sich am Ende der abgelaufenen Saison bereits emotional in der Münchner Arena verabschiedet. Nun hat Müller die Chance, bei der Klub-WM noch einmal einen Titel mit seinem FC Bayern zu gewinnen. Der Fußball-Bundesligist trifft in der Gruppenphase auf Auckland, die Boca Juniors sowie SL Benfica.