FC Bayern erhält wohl positive Signale von Nico Williams

Jubelt Nico Williams kommende Saison für den FC Bayern?

Der FC Bayern muss sich auf einen ablösefreien Abschied von Leroy Sané einstellen. Die Münchner befinden sich schon länger auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler und erhalten hierbei offenbar positive Signale.

Wie "Sky" berichtet, habe Nico Williams von Athletic Bilbao dem FC Bayern mitgeteilt, "dass er sich einen Wechsel nach München sehr gut vorstellen kann".

Der 22-Jährige wird schon seit Wochen mit dem Fußball-Bundesligist in Verbindung gebracht. "Sky" und "Sport Bild" wollen von einem Treffen mit der Spielerseite erfahren haben.

Williams besitzt bei Athletic Bilbao noch einen Vertrag bis 2027. Der gelernte Linksaußen soll eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert haben und würde demnach rund 60 bis 65 Millionen Euro kosten.

Williams fordere "rund 20 Millionen Euro brutto" an Gehalt, schreibt "Sky" zudem. Laut dem TV-Sender soll es zwischen dem FC Bayern und dem spanischen Nationalspieler noch keine Einigung geben. Der deutsche Rekordmeister würde aber an einem Deal arbeiten, so der Tenor.

FC Bayern und Athletic Bilbao im Williams-Tauziehen?

"Estadio Deportivo" hatte zuletzt berichtet, dass Athletic Bilbao eine mögliche Vertragsverlängerung mit seinem Eigengewächs auslote.

Williams machte sich international vor allem durch seine starken Leistungen bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 einen Namen. Der Tempodribbler hatte einen großen Anteil am Triumph Spaniens. Williams erzielte unter anderem im Finale gegen England (2:1) den Führungstreffer zum 1:0.

Der FC Bayern wurde zuletzt ebenfalls mit Rafael Leao (AC Mailand), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) und Takefusa Kubo (Real Sociedad) in Verbindung gebracht.

Leroy Sané zieht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge hingegen aus München zu Galatasaray. Die schlechte Nachricht für den FC Bayern: Da der Vertrag des deutschen Nationalspielers am Monatsende ausläuft, wird keine Ablösesumme fällig.