Nach Demirovic-Gerüchten: VfB-Boss wird deutlich

IMAGO/Heiko Becker

Ermedin Demirovic (l.) spielte eine Premierensaison mit Höhen und Tiefen beim VfB

Zuletzt mehrten sich die Spekulationen rund um den VfB Stuttgart, dass Stürmer Ermedin Demirovic nach nur einem Jahr im Ländle schon wieder über einen Wechsel nachdenken könnte. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schob diesen Gerüchten nun mit deutlichen Worten einen Riegel vor.

Dass sich Ermedin Demirovic überhaupt einer lauter gewordenen Kritik an seinen Leistungen ausgesetzt sah, kann VfB-Boss Wohlgemuth überhaupt nicht nachvollziehen. Im Gegenteil: Er lobte den Angreifer für dessen Leistungen in 2024/2025 und zeigte sich zufrieden mit der Debüt-Saison Demirovics.

"Ermedin hat die Hürde, sich in einem komplett neuen sportlichen Umfeld zu behaupten, mit Bravour gemeistert. In seinem ersten Jahr ist er mit 15 Treffern unser erfolgreichster Torschütze in der Liga geworden", meinte der Sportvorstand der Schwaben im Gespräch mit dem "kicker".

In der Tat stellte der 27-Jährige, obwohl er in 14 Saisonspielen in der Bundesliga lediglich als Einwechselspieler zum Zuge kam, seine Stürmerkollegen Deniz Undav und Nick Woltemade in den Schatten.

Wohlgemuth von Demirovics Entwicklung beim VfB überzeugt

Im Gegensatz zu Demirovic mit seinen 15 Bundesliga-Treffern netzten Woltemade und Undav, immerhin Stürmer der deutschen A-Nationalmannschaft, nur zwölf beziehungsweise neunmal.

Für allzu laute Kritik am letztjährigen Neuzugang des FC Augsburg sei daher kein Anlass gegeben, betonte Wohlgemuth. Er bezeichnete Demirovic darüber hinaus als "zweifelsfrei eine sportliche und menschliche Bereicherung für unseren Kader."

Der VfB-Macher betonte darüber hinaus seine "feste Überzeugung, dass er auch künftig die sportliche Entwicklung des Teams positiv mitbestimmen kann."

Als zweitteuerster Transfer der Stuttgarter Vereinsgeschichte steht der gebürtige Hamburger Demirovic noch bis 2028 in Stuttgart unter Vertrag und soll mit seinen Torbeteiligungen im nächsten Spieljahr auch in der Europa League mit seiner Mannschaft für Erfolgserlebnisse am Neckar sorgen.