1. FC Köln will offenbar Hertha-Abgang

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Jonjoe Kenny (l.): 1. FC Köln statt Hertha BSC?

Der 1. FC Köln bastelt im Hintergrund offenbar an seinem dritten Sommer-Transfer. Mit einem Rechtsverteidiger sollen demzufolge bereits Gespräche laufen.

Wie die "Kölnische Rundschau" berichtet, flirtet der 1. FC Köln mit einer Verpflichtung von Jonjoe Kenny.

Der Bundesliga-Aufsteiger soll sich demnach sogar schon "in fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem 28-Jährigen befinden. Fix scheint der mögliche Transfer aber noch nicht zu sein. Konkurrenz könnte angeblich von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FSV Mainz 05 drohen.

Hertha BSC bestätigt Kenny-Abschied

Kenny lief in den vergangenen drei Jahren für Hertha BSC auf. Sein Vertrag bei der Alten Dame läuft am Monatsende aus. Der Zweitligist hat den Abschied des Engländers bereits bestätigt.

"Hertha hat mir die Chance gegeben, wieder in Deutschland Fußball zu spielen. Meine Zeit hier war etwas Besonderes - voller Leidenschaft, Emotionen und großer Momente", blickte Kenny in einem Vereinsstatement auf seine Zeit in Berlin zurück.

Der Rechtsverteidiger hatte bereits in der Saison 2019/20 auf Leihbasis beim FC Schalke 04 gespielt. Anschließend ging es zum FC Everton in die Premier League zurück, ehe in der Rückrunde der Saison 2020/21 eine weitere Leihe zum Celtic FC nach Glasgow erfolgte. Im Sommer 2022 sicherte sich Hertha BSC schließlich ablösefrei die Dienste des Abwehrmanns.

Dritter Sommer-Neuzugang des 1. FC Köln?

Nun wird Kenny erneut zum Nulltarif wechseln - zum 1. FC Köln?

Die Domstädter hatten sich bereits im Winter auf der Rechtsverteidiger-Position verstärkt. Jusuf Gazibegovic kam damals von Sturm Graz an das Geißbockheim. Der 25-Jährige fehlte in der Rückrunde aufgrund einer Sprunggelenksverletzung länger, sodass der gelernte Rechtsaußen Jan Thielmann oftmals defensiv aushelfen musste.

Der 1. FC Köln hat in diesem Sommer bislang Angreifer Ragnar Ache (vom 1. FC Kaiserslautern) sowie Isak Johannesson (von Fortuna Düsseldorf) verpflichtet.