Werder-Star bei Champions-League-Klub gehandelt

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Michael Zetterer (Bildmitte) war zuletzt noch Stammtorwart bei Werder Bremen

Obwohl Michael Zetterer in der abgelaufenen Bundesliga-Saison an sämtlichen 34 Spieltagen über die volle Distanz auf dem Rasen stand, schwelt bei Werder Bremen seit einiger Zeit eine Torwart-Diskussion. Bleibt der 29-Jährige die unumstrittene Nummer eins im SVW-Tor, oder sorgt Torwart-Juwel Mio Backhaus unter dem neuen Cheftrainer Horst Steffen womöglich für eine Wachablösung?

Nach derzeitigem Stand sind beide Szenarien am Osterdeich denkbar. Hat Michael Zetterer auch unter dem neuen Werder-Coach Horst Steffen seinen Stammplatz zwischen den Pfosten sicher, könnte es im Fall Mio Backhaus ein Leihgeschäft geben, um dem 21-Jährigen zu Spielpraxis zu verhelfen.

Aber auch eine Beförderung des deutschen U-Nationalspielers zur neuen Nummer eins in Bremen ist aktuell zumindest nicht ausgeschlossen. Da passt es ins Bild, dass jüngst neue Transfergerüchte um Michael Zetterer aufploppten.

Laut eines Medienberichts der dänischen Quelle "Tipsbladet" soll der bisherige Werder-Stammkeeper nämlich beim FC Kopenhagen gehandelt werden. Wie es in dem Bericht heißt, besteht nach derzeitiger Sachlage "die Möglichkeit, dass ein Transfer zustande kommt".

Kopenhagen spielt regelmäßig im Europapokal

Der dänische Rekordmeister könnte Zetterer mit der Aussicht nach Kopenhagen locken, um Titel mitzuspielen und außerdem auch auf europäischer Bühne zum Einsatz zu kommen. In den vergangenen Jahren war der FC Kopenhagen Stammgast im Europapokal, spielte dabei einige Male sogar in der Champions League.

In der abgelaufenen Saison war der FCK in der Conference League unterwegs, schaltete dabei in den Playoffs bekanntermaßen den 1. FC Heidenheim aus und schied anschließend nur knapp gegen den späteren Sieger FC Chelsea aus. Im Jahr zuvor holte der Klub in der Champions League unter anderem ein achtbares 0:0 gegen den FC Bayern und überstand sogar die Gruppenphase.

Werder Bremen hatte laut "kicker"-Informationen zuletzt bereits in Richtung seines Keepers signalisiert, im Falle einer konkreten Offerte zumindest gesprächsbereit zu sein. Dieses Angebot könnte nun schon zeitnah aus der dänischen Hauptstadt hereinflattern.