Schlechte Transfer-Nachrichten für den FC Bayern?

Ist der FC Bayern bei PSG-Star Bradley Barcola chancenlos?

Der FC Bayern soll ein Auge auf Bradley Barcola von Paris Saint-Germain geworfen haben. Dem deutschen Rekordmeister drohen bezüglich des PSG-Stars aber angeblich schlechte Transfer-Nachrichten.

Wie das Portal "jeunesfooteux" behauptet, sei Bradley Barcola bei Paris Saint-Germain nämlich "unverkäuflich".

Der Champions-League-Sieger befindet sich in einer komfortablen Situation, schließlich besitzt der 22-Jährige an der Seine noch einen Vertrag bis 2028. Laut dem entsprechenden Medienbericht will PSG sogar vorzeitig mit Barcola verlängern.

Für den FC Bayern wären das schlechte Nachrichten. Der Flügelspieler soll dem Vernehmen nach nämlich ein Transfer-Kandidat für den Sommer sein. "Sky" bezeichnete den Franzosen zuletzt als "Wunschspieler" der Münchner.

Barcola steuerte in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 21 Tore in 58 Einsätzen für PSG bei und hatte somit einen großen Anteil am Triple-Gewinn des Hauptstadtklubs.

Heißer Williams-Flirt des FC Bayern?

Neben Barcola werden aktuell auch weitere Flügelspieler rund um den FC Bayern gehandelt. Besonders intensiv wird dieser Tage der Name Nico Williams von Athletic Bilbao genannt.

"Sky" zufolge habe der 22-Jährige dem Fußball-Bundesligisten sogar mitgeteilt, dass er sich einen Wechsel nach München sehr gut vorstellen kann.

Der spanische Nationalspieler besitzt beim baskischen Traditionsverein noch einen Vertrag bis 2027. Der Linksaußen soll eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert haben und würde demnach rund 60 bis 65 Millionen Euro kosten.

Rafael Leao (AC Mailand), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) und Takefusa Kubo (Real Sociedad) gelten ebenfalls als potenzielle Transfer-Kandidaten des FC Bayern.

Mit Leroy Sané steht derweil ein Flügelspieler des deutschen Rekordmeisters unmittelbar vor einem Wechsel zu Galatasaray in die Süper Lig.