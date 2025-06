Ex-BVB-Coach Terzic bereitet sich auf Comeback vor

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic warf 2024 beim BVB hin

Kurz nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2024 gegen Real Madrid gingen Edin Terzic und Borussia Dortmund überraschend getrennte Wege. Danach nahm sich der ehemalige BVB-Coach eine Auszeit, bereitet sich aber inzwischen gewissenhaft auf seine Rückkehr auf die Trainerbank vor.

Nach dem BVB-Aus sei er erst einmal in den Urlaub gefahren, schilderte Edin Terzic bei "The Athletic". "Ich habe verstanden, dass ich in meinem Leben verschiedene Rollen habe. Wenn man Trainer ist, ist das sehr intensiv und anspruchsvoll, und man muss zu vielem im Leben Nein sagen. Aber ich genoss die Tage, an denen ich Ja sagen konnte - zu meinen Kindern, meiner Frau, meiner Mutter, meinem Bruder und meinen Freunden."

Mit dem Schulstart seiner Kinder aber habe er wieder begonnen zu arbeiten. "Ich hatte Fragen zu beantworten: Wie kann ich mich verbessern? Was und wen brauche ich dafür?", so Terzic.

Er habe sich einen neuen Staff aufgebaut, erklärte der 42-Jährige. "Ich habe viele Leute getroffen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fußball-Geschäfts, und habe mich an Gesprächen über Leadership und Weiterentwicklung beteiligt."

"Es ging darum, sich nicht nur auf das nächste Kapitel vorzubereiten, sondern auch darüber hinaus", führte Terzic aus, "denn jedes Mal, wenn man den Klub wechselt, gibt es einen natürlichen Wechsel. So habe ich viele Leute kennengelernt, die jetzt nur einen Telefonanruf entfernt sind, egal wohin ich gehe und wann immer es losgeht."

Ex-BVB-Coach Terzic glaubt an "nächste Schritte" der Karriere

Er habe "viele Tage und Stunden" damit verbracht, mit potenziellen Mitarbeitern zu sprechen, "um ein gutes Gefühl für sie zu bekommen. Nicht nur, was ihre Fähigkeiten angeht, sondern auch ihre Charaktere. Wie können sie mir auf dem Spielfeld helfen? Wie können sie mir abseits des Platzes helfen?"

Terzic, der in den zurückliegenden Monaten unter anderem mit Engagements in der Premier League, der Serie A und sogar im Iran in Verbindung gebracht wurde, offenbarte, er habe auch "mit zehn bis 15 erfahrenen Trainern" gesprochen. "Nicht nur aus dieser Generation, sondern auch aus der Generation davor und der davor. Ich möchte nicht öffentlich ihre Namen nennen, aber ich wollte einfach von ihren Erfahrungen lernen."

Die verpasste Meisterschaft mit dem BVB 2023 sei immer noch "schmerzhaft" gab Terzic zu. Auch das verlorene Königsklassen-Endspiel sei eine "schwierige Erinnerung". Aber: Er sei auch "stolz" auf das Erreichte.

"Es ist also nicht nur der Schmerz, sondern auch der Glaube, dass ich die nächsten Schritte in meiner Karriere machen kann", sagte Terzic.