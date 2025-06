Spannende Seoane-Aussagen über Gladbachs neuen Youngster

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Jens Castrop (r.) hat in Gladbach einen Vierjahresvertrag unterschrieben

Seinen Start bei Borussia Mönchengladbach wird Jens Castrop nicht im Vollbesitz seiner Kräfte angehen können, verletzte sich der Mittelfeldspieler doch im April schwer am Knie und fiel die gesamte Schlussphase der Saison damit aus. Trotzdem hält Cheftrainer Gerardo Seoane große Stücke auf den Neuzugang vom 1. FC Nürnberg.

Eigentlich wollte Jens Castrop in diesem Sommer erst mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in der Slowakei für Furore sorgen und anschließend bei seinem neuen Verein Borussia Mönchengladbach so richtig durchstarten. Aus Teil eins dieses Plans wird allerdings nichts, zog sich der gebürtige Düsseldorfer doch am 30. Spieltag in der 2. Bundesliga einen Innenbandriss im Knie zu, der ihn seitdem zum Zuschauen zwingt.

In Gladbach wird er wohl im Laufe der Vorbereitung wieder vollumfänglich einsteigen können und sich dann um einen der begehrten Stammplätze im Mittelfeld bewerben.

Sein neue Cheftrainer Gerardo Seoane machte im Gespräch mit der "Bild" kein Geheimnis daraus, wie sehr er sich auf den neuen Kreativspieler in seiner Fohlenelf freut: "Jens ist ein polyvalenter Spieler, das war ein Pluspunkt. Er lebt von seiner Dynamik und seiner Aggressivität, seinem sehr homogenen Bewegungsablauf mit guten technischen Möglichkeiten. Dazu hat gute Offensivqualitäten, bringt da viel Kreativität mit", beschrieb der Schweizer Coach die Vorzüge des 21-Jährigen.

Seoane sieht "großes Entwicklungspotenzial"

Seoane betonte außerdem, in Castrop einen Spieler "mit großem Entwicklungspotenzial" zu sehen. Nicht umsonst wurde der Youngster, der beim Gladbacher Erzrivalen 1. FC Köln ausgebildet wurde, mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 ausgestattet.

Derzeit befindet sich Gladbachs Neuer noch im Sommerurlaub, ehe er seine Reha-Maßnahmen vor Ort am Niederrhein fortsetzen und anschließend richtig beim VfL angreifen will.