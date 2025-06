Bericht: Designierter Spurs-Trainer äußert Tel-Wunsch

IMAGO/Chris Foxwell

Mathys Tel könnte dem FC Bayern frischen Geld bescheren

Nach dem Aus von Ange Postecoglou sucht Tottenham Hotspur aktuell einen neuen Übungsleiter. Als Wunschtrainer in London gilt Thomas Frank von Brentford. In den Gesprächen soll der Däne bereits eine klare Meinung zu Leihspieler Mathys Tel vom FC Bayern geäußert haben.

Wie das englische Portal "TEAMtalk" berichtet, will der designierte Spurs-Trainer, dass Mathys Tel bei Tottenham bleibt.

Der junge Angreifer, der noch bis 2029 beim FC Bayern unter Vertrag steht, sei aus Sicht von Thomas Frank ein perfekter Spieler für sein intensives Pressingspiel. Der 51-Jährige habe intern bereits klargemacht, dass er große Stücke auf Tel hält.

Tottenham hatte den Youngster im vergangenen Sommer aus München ausgeliehen. Als Teil der Übereinkunft besitzt der Premier-League-Klub nun eine Kaufoption in Höhe von rund 60 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge wünscht sich Frank eine permanenten Tel-Wechsel nach Nord-London. Auch der Spieler könne sich einen Verbleib bei Tottenham gut vorstellen, heißt es.

FC Bayern will Tel verkaufen

Einzig die finanziellen Rahmenbedingungen des Deals bereiten den Spurs wohl noch Kopfzerbrechen. Laut "TEAMtalk" sollen in den kommenden Wochen Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister stattfinden, in denen über eine neue Ablösesumme verhandelt wird.

"Sky" hatte zuletzt vermeldet, dass ein Tel-Verkauf weiterhin das Wunsch-Szenario des FC Bayern ist. Der TV-Sender brachte 40 Millionen Euro als möglichen Kompromiss ins Spiel.

Der Europa-League-Sieger hatte sich vergangene Woche von Trainer Ange Postecoglou getrennt, nachdem man in der Premier League nur den 17. Tabellenplatz belegt hatte.

Die Gespräche mit Thomas Frank sollen bereits weit fortgeschritten sein. Laut "BBC" läuft alles auf eine Einigung noch vor dem Wochenende hinaus. Für den Brentford-Coach wird angeblich eine Ablöse von zwölf Millionen Euro fließen.

Der Erfolgscoach habe die Klubführung mit seiner Vision überzeugt und durfte wohl auch schon Wünsche mit Blick auf die Transferpolitik äußern, heißt es in England. Das Ziel ist klar: Tottenham will kommende Saison zurück in die Top 4.