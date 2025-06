DFB-Frauen behaupten sich in der Weltrangliste

IMAGO/Fotostand / Fantini

Christian Wück will mit den DFB-Frauen bei der EM angreifen

Die deutschen Fußballerinnen gehen als Weltranglistendritte in die EM.

Mit 2030,88 Punkten liegt die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück im aktuellen FIFA-Ranking weiter hinter dem führenden Olympiasieger USA (2057,19) und Weltmeister Spanien (2034,34).

Dabei machten die Verfolgerinnen aus Spanien und Deutschland etwas Boden gut. Hinter den Top 3 kletterte Brasilien nach einem 2:1-Auswärtssieg in den USA auf den vierten Platz, auf Rang fünf rutschten die Europameisterinnen aus England ab.

Die Europameisterschaft wird in diesem Sommer in der Schweiz ausgetragen, seinen Kader für die Endrunde vom 2. bis 27. Juli präsentiert Wück am späteren Donnerstag (13:00 Uhr).