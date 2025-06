Sané verabschiedet sich emotional vom FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sané verabschiedet sich von den Fans des FC Bayern

Leroy Sané hat das Angebot zur Vertragsverlängerung des FC Bayern abgelehnt. Die Zukunft des Nationalspielers liegt in der Türkei bei Galatasaray. Am Donnerstagmittag sendete er eine besondere Grußbotschaft an die Fans der Münchner, um sich zu verabschieden.

Leroy Sané sagt dem FC Bayern Lebewohl. "Nach fünf intensiven Jahren hier in München habe ich beschlossen, in der kommenden Saison ein neues Kapitel zu beginnen", beginnt der Flügelstürmer einen Beitrag, den er auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte.

Er sei "unglaublich stolz, über 200 Spiele das Trikot des besten und größten Vereins Deutschlands getragen zu haben", schrieb Sané. Er werde "alle Titel, die wir gemeinsam gewonnen haben, immer schätzen".

Zugleich bedankte sich Sané beim FC Bayern, dem Trainerteam, dem Staff, den Mannschaftskollegen und "vor allem" bei den Fans "für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die wir geschaffen haben". Sané schloss seinen emotionalen Beitrag mit den Worten: "Ich werde ewig dankbar sein für meine Zeit beim FC Bayern."

Sané entscheidet sich gegen den FC Bayern

Über die Zukunft von Sané war seit Monaten spekuliert worden. Nach langem Zögern bot ihm der FC Bayern schließlich einen neuen Vertrag an, sein bisheriges Arbeitspapier lief am 30. Juni aus. Kurz vor der Unterschrift dann die Kehrtwende: Sané lehnte die Offerte ab und wechselte seinen Berater.

Anschließend war es zu weiteren Gesprächsrunden gekommen, allerdings ohne Ergebnis. Knackpunkt war angeblich auch das Gehalt, das sich in München wohl von kolportierten 20 auf rund 12,5 Millionen Euro, exklusive Bonuszahlungen reduziert hätte.

Stattdessen heuert der DFB-Star nun beim türkischen Double-Sieger Galatasaray an, wo er laut "Bild" und "Sky" zwischen 13 bis 15 Millionen Euro netto pro Saison einstreicht.

Seine Ankunft in Istanbul in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte frenetischen Jubel unter den Fans ausgelöst. Hierzulande sorgt der Deal bisweilen aber auch für Kopfschütteln.

Sané war 2020 von Manchester City nach München gewechselt und wurde mit dem FC Bayern unter anderem viermal Meister.